Slik er nordiske land blitt både skrekkeksempel og forbilder

Sverige er pekt ut som annerledeslandet i koronapandemien. Også nabolandene skiller seg ut, men på en helt annen måte.

Finland og Norge har hatt nokså like tiltak mot koronaviruset. Men Finland hadde lenge de strengeste innreisereglene. Foto: Markku Ulander, Lehtikuva/NTB

Ingeborg Moe Journalist i utenriksredaksjonen

Nå nettopp

Norden er blitt beskrevet som et levende laboratorium i koronapandemien. At såpass like land som de nordiske har valgt ulike måter å stoppe smitten på, gjør det naturlig å sammenligne dem.

I internasjonale medier blir landene brukt både som skrekkeksempel og forbilder.

Kritisk på svenske sykehus

Alle de nordiske landene har opplevd økt smittespredning de siste ukene. Men igjen er det Sverige som er aller hardest rammet.

På én måned er det registrert over 1000 nye koronadødsfall. Nå er flere enn 7200 døde i pandemien i Sverige. Det tilsvarende tallet for Norge, som har halvparten så mange innbyggere, er 389.

Kapasiteten på intensivavdelingene i Stockholm er sprengt.

Andelen av de testede som har korona, ligger skyhøyt over de andre nordiske landenes. 13 prosent av dem som ble testet i Sverige forrige uke, fikk påvist koronaviruset.

Tegnell: Det er Norge og Finland som er uvanlige

Sverige har gjennom hele pandemien valgt mindre inngripende tiltak mot korona enn andre europeiske land. Nå har regjeringen innført strengere tiltak. Men mange mener de har kommet for sent. 1. desember skrev The Washington Post at Sveriges koronaeksperiment «har floppet».

Når landets statsepidemiolog, Anders Tegnell, blir konfrontert med de høye dødstallene, sier han nå at det ikke er Sverige som skiller seg ut i Europa, men at det er Norge og Finland som er uvanlige.

Han sa sist uke at situasjonen i Sverige ser mer ut som i andre europeiske land. Han pekte på Østerrike, som har like høye smittetall, men enda høyere dødstall tross en mye hardere nedstengning.

Italia har hatt en sterk økning i tallet på døde den siste tiden. Også utviklingen i Tyskland vekker bekymring.

Tegnell lanserte flere mulige forklaringer på hvorfor Norge og Finland skiller seg ut med relativt lite smittespredning og lave dødstall.

Han har pekt på at landene har mer spredt bosetning og mindre innvandring. Både i Sverige og Norge har en del innvandrergrupper vært ekstra hardt rammet av koronaviruset.

– De som er uvanlige her er Norge og Finland. Sverige ser ut som mange andre europeiske land, sa Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnell, på svensk TV forrige torsdag. Foto: Ali Lorestani, TT/NTB

Fakta Flest innvandrere i Sverige Sverige har høyest andel innvandrere i de nordiske landene. Ser man kun på andel personer som er født i utlandet av to utenlandske foreldre, var andelen følgende i 2017: Sverige: 17 prosent

Norge: 13,8 prosent

Danmark: 9,9 prosent

Island: 10,6 prosent

Finland: 5,6 prosent Vis mer

Selv om smittetallene har økt kraftig i Finland den siste tiden, skiller Norge og Finland fortsatt seg positivt ut på europakartet, sammen med øystatene Island og Irland. På det siste regionkartet til det europeiske smittevernbyrået er fire regioner i Norge samt Åland i Østersjøen de eneste som er «grønne».

Smittevernekspert Pekka Nuorti ved Universitetet i Tammerfors tror imidlertid ikke det bare handler om geografi eller befolkning.

Slik så regionkartet i Europa ut torsdag, basert på de siste to ukene. Fire regioner i Norge, samt Åland og Grønland er grønne. Foto: ECDC

– Ikke bevist

Både Norge og Finland stengte ned landene i mars, og i sommer hadde Finland de strengeste innreisereglene i Europa. Epidemiologen tror at særegne trekk ved Finland, som Norge, kan være en del av forklaringen på at begge land har lykkes bedre med å slå ned smitten så langt.

Både den geografiske plasseringen i utkanten av Europa, lavere befolkningstetthet og kulturelle faktorer kan ha betydning, sier han. Å holde avstand kommer dessuten naturlig for finner, legger han til.

– Men vi har ikke noen bevis for disse faktorene ennå, påpeker han.

Professoren er derimot sikker på at høy tillit til myndighetene, og at finnene har fulgt anbefalingene deres, har hatt betydning.

– Og så kan man heller ikke utelukke flaks.

– Dokumentert virkning

Men smittesporingseksperten mener det er godt dokumentert at noe annet har virket i kampen mot viruset. Det er det han kaller velutprøvde prinsipper for epidemiologer i felten: testing, isolering, smittesporing og karantene samt å unngå superspreder-hendelser. Det er dette Finland har satset på og lyktes med så langt.

Kombinert med at politikerne har tatt beslutninger på riktig tidspunkt, god koordinering av lokale og nasjonale tiltak og sterk økning i testkapasiteten, klarte Finland å slå ned smitten til et veldig lavt nivå i vår og sommer, mener professoren, noe han mener var spesielt viktig. Halvparten av landets befolkning har dessuten lastet ned smittesporingsappen Coronablinkern.

Finland har hatt streng kontroll med grensene under hele koronapandemien. Inntil september hadde de den strengeste reglene for hvem som kunne reise inn. Her fra grensen mellom Sverige og Finland. Foto: Tomm W. Christiansen

Nuorti var selv med å på lage et digitalt kurs for smittesporing som lærte opp 3000 nye smittesporere. I sommer klarte de å finne opp mot 80 prosent av smittekildene.

– Gjennom høsten har vi hatt utbrudd og også superspredningshendelser mange steder i landet. Men de er blitt demmet opp og har ikke ført til større samfunnsspredning, sier Nuorti.

Fakta Strenge tiltak i Helsingfors-regionen I Finland er det innført en rekke regionale tiltak basert på smittenivået. I Helsingfors-området må alle over 15 år ha på munnbind i det offentlige rom og også på jobb dersom de ikke har god nok avstand til andre. Folk blir bedt om å jobbe hjemmefra. Folk blir bedt om å ikke arrangere private sammenkomster. Alle offentlige innendørs- og utendørsarrangementer forbys. En rekke offentlige bygninger og institusjoner holder stengt. Alle innendørs fritidsaktiviteter er avlyst. Det er begrensninger på alkoholsalg og antall personer som kan være på serveringssteder. Vis mer

Finlands statsminister, Sanna Marin, sier at de er klare til å i iverksette hardere tiltak om smittespredningen ikke stopper opp. Foto: Johanna Geron/Reuters/NTB

– Balanserer på en knivsegg

Blir smittespredningen for stor, er det vanskelig å spore opp kildene. Derfor er han bekymret for økende smitte også i Finland. I det siste har smittespredningen økt i store deler av landet, og flere sykehus melder om flere innlagte covid-pasienter.

Han understreker at det er viktig å være ydmyk, og at situasjonen kan forandre seg raskt.

– Finland er ingen øy. Situasjonen er blitt mer utfordrende, så det krever større og nasjonale tiltak, sier han til Aftenposten.

På en pressekonferanse torsdag sa finske smittevernmyndigheter at de nå balanserer på «en knivsegg». De venter nå på effekt av nye strengere tiltak.

– De nærmeste ukene er avgjørende, sa Liisa-Maria Voipio-Pullki i sosial og helsedepartementet, ifølge Yle.