Tegnell mener det ikke er Sverige som er annerledes, men naboene Norge og Finland

Sverige er pekt ut som annerledeslandet i koronapandemien. Også nabolandene skiller seg ut, men på en helt annen måte.

Finland og Norge har hatt nokså like tiltak mot koronaviruset. Men Finland hadde lenge de strengeste innreisereglene. Markku Ulander, Lehtikuva/NTB

Ingeborg Moe Journalist i utenriksredaksjonen

11. des. 2020 05:51 Sist oppdatert nå nettopp

Norden er blitt beskrevet som et levende laboratorium i koronapandemien. At såpass like land som de nordiske har valgt ulike måter å stoppe smitten på, gjør det naturlig å sammenligne dem.

I internasjonale medier blir landene brukt både som skrekkeksempler og forbilder.