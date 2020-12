Pfizer-vaksinen har fått grønt lys i USA

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA har gitt nødgodkjenning til bruk av koronavaksinen til Pfizer og Biontech.

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA har gitt nødgodkjenning til bruk av Pfizer og Biontechs koronavaksine. Slik kan en ampulle med vaksinen se ut. Foto: Andrew Harnik / Pool via AP / NTB

12. des. 2020

New York Times, som var først ute med nyheten, får dette oppgitt av tre personer som er tett på avgjørelsen. Også Washington Post har kilder som sier det samme.

Avgjørelsen åpner ifølge New York Times for at om lag 2,9 millioner doser kan sendes ut i USA i løpet av den neste uken. Først ut til å bli vaksinert blir helsepersonell og beboere i pleiehjem.

FDA følger dermed anbefalingen fra sitt ekspertpanel som torsdag vurderte vaksinen som trygg og effektiv.

USA er det hardest rammede landet av koronapandemien i verden, og nesten 300.000 amerikanere har dødd etter å ha fått covid-19.

USA ligger dermed an til å bli det sjette landet i verden som slipper vaksinen. De følger etter Storbritannia, Bahrain, Canada, Saudi Arabia og Mexico. EU er ventet å gi grønt lys i løpet av noen uker.

Medisinsk mirakel

Avtroppende president Donald trump skal har presset hardt på for å få vaksinen hastegodkjent. Foto: Julio Cortez / AP

President Donald Trump lover i en tale til folket fredag at den første vaksinedosen skal gis innen 24 timer.

Han sier videre at godkjenningen er et «medisinsk mirakel».

– Dette er en av de største vitenskapelige bragdene i historiene, sier Trump.

I en uttalelse gjengitt av ABC News omtaler FDA-direktør Stephen Hahn godkjenningen som en «milepæl i kampen mot denne fryktelige pandemien».

– I dag kan vi begynne å gjøre millioner av amerikaneres håp om til virkelighet, sier Pfizers administrerende direktør Albert Bourla, ifølge ABC.

Politisk press

Vaksinen er allerede godkjent i en håndfull land, blant dem Storbritannia og Canada.

Den amerikanske godkjennelsen kom først etter offentlig gjennomgang av data fra en stor pågående studie, men den har vært preget av politisk press fra Trump-administrasjonen.

Trumps stabssjef Mark Meadows skal angivelig ha bedt Hahn godkjenne en koronavaksine innen dagen er omme hvis han vil beholde jobben.

The Washington Post, The New York Times og Associated Press siterte ikke navngitte kilder i Det hvite hus på opplysningen fredag.

Ifølge kildene ringe Meadows Hahn og truet ham med oppsigelse dersom ikke vaksinen ble godkjent for bruk før lørdag. Hahn skal deretter ha gitt ordre om å utstede godkjennelsen fredag, ifølge The Washington Post.