Mandag kveld ble kongressrepresentanter informert om at det foreligger planer om å sette USAs demokratiske system ut av spill. Angriperne kan være villige til å bruke vold og drepe politikere for å nå målet, melder The Huffington Post.

USAs nasjonalforsamling er nå omringet av et høyt gjerde og bevoknet av uniformert personell fra USAs nasjonalgarde. Foto: Erin Scott, Reuters/NTB

Sigrid Gausen Journalist

12. jan. 2021 09:49 Sist oppdatert nå nettopp

Kort om saken:

USAs nasjonalforsamling, Kongressen, ble stormet av Trump-supportere 6. januar.

1400 politifolk var ikke nok til å stanse angrepet. 5 døde, og mange ble skadet.

Myndighetene frykter nye voldelige demonstrasjoner fra dem som støtter president Trump frem til Joe Biden tar over presidentjobben 20. januar.

Politiet som har ansvaret for sikkerheten i Kongressen, briefet i går kveld demokratiske representanter om planlagte demonstrasjoner frem mot innsettelsen av Joe Biden som USAs president. Det melder The Huffington Post, som har snakket med kongressrepresentanter som deltok i møtet.

På møtet ble det omtalt tre planlagte demonstrasjoner.

Det som ble skissert som det mest bekymringsfulle plottet, var at væpnede Trump-støttespillere skulle omringe Det hvite hus, Høyesterett og Kongressen.

Fem mennesker døde og mange ble skadet da Trump-støttespillere stormet Kongressen 6. januar. Foto: Leah Millis, Reuters/NTB

På denne måten skulle de hindre at Trump ble kastet ut som president, stenge ned landets øverste domstol – og blokkere tilgangen til nasjonalforsamlingen. Det skal ha blitt skissert at opprørere kunne være villige til å drepe demokrater for for at republikanere skulle få politisk kontroll.

Kongressmedlemmer sier til Huffington Post at de ble ekstremt bekymret etter møtet.

– Det var ganske overveldende, sier en representant som fulgte briefingen.

En av de andre planlagte demonstrasjonene dreide seg om en hyllest til Ashli Babbitt, som ble drept da hun forsøkte å ta seg gjennom en barrikadert dør under stormingen av Kongressen.

Den tredje er omtalt som «den største bevæpnede protesten som har foregått på amerikansk jord».

Bilder av denne mannen i Kongressen har vakt oppsikt i dagene etter opptøyene. Han har strips som brukes som håndjern i hånden. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

Som Aftenposten har omtalt, har det vært flere tegn på at aktører som deltok under stormingen av Kongressen 6. januar var forberedt på å ta gisler. En rekke personer var utstyrt med uniformer og taktisk utstyr som skuddsikre vester - og strips som kunne brukes som håndjern.

Angriperne fikk aldri tak i noen av representanene, men var bare få meter unna, ifølge Washington Post.

Det ble funnet to rørbomber utenfor kontorene til Republican National Committee og Democratic National Committee i samme periode som Kongressen ble stormet. Foto: AP

Forbereder seg på at titusenvis av bevæpnede personer skal innta hovedstaden

I USA er det mange steder tillat å bære våpen på offentlig sted. Landet har flere organiserte militsgrupper som er tungt bevæpnet, og representantene ble fortalt at både politiet og Nasjonalgarden forbereder seg på at titusenvis av bevæpnede demonstranter ville kunne komme til hovedstaden og etablere det som i praksis vil være en krigslignende tilstand.

Det er nå iverksatt omfattende tiltak for å sikre Kongressen. Hele området rundt bygningen er sperret av med høye gjerder, og området bevoktes av USAs nasjonalgarde.

Det har også blitt klart at publikum ikke får tilgang rundt Capitol Hill under neste ukes innsettelse, opplyser fungerende politisjef Yogananda Pittman.

Dagen etter opptøyene i Washington var det satt opp flagg og lys for å minnes Trump-supporteren Ashli Babbit, som var en av demonstrantene som deltok i angrepet på Kongressen. Foto: Reuters

FBI frykter væpnede protester i alle USAs delstater

FBI holder et godt øye med demonstrasjoner i forbindelse med innsettelsen.

I et internt FBI-notat advares det om at landsomfattende protester kan bryte ut senere denne uken. De er planlagt å vare frem til og med innsettelsen 20. januar, ifølge AP.

FBI har ettersøkt opprørerne som var til stede i Kongressen forrige uke. Her fra et buss-stopp i Washington. Foto: Reuters

Etterforskerne tror noen av personene bak planene er medlemmer av ekstremistgrupper, ifølge kildene. ABC News rapporterte først om FBI-notatet mandag.

– Væpnede protester er under planlegging ved alle 50 delstatsforsamlingene fra 16. januar og minst til og med 20. januar, heter det i notatet, ifølge en av kildene.

I tillegg planlegges det ifølge FBI væpnede protester ved Kongressen i Washington fra 17. til 20. januar. Slike FBI-notater sendes ut til politistyrker over hele landet.

Identifisert væpnet gruppe

ABC News skriver at FBI de siste dagene har fått informasjon om en gruppe som tar til orde for å storme både lokale og føderale domstoler og administrasjonsbygg dersom Trump avsettes før innsettelsesdagen. Gruppen planlegger å storme regjeringskontorer i alle delstater 20. januar, heter det.

– FBI har mottatt informasjon om en identifisert væpnet gruppe som har til hensikt å reise til Washington 16. januar. De har advart om at hvis Kongressen forsøker å avsette presidenten via det 25. grunnlovstillegget, så vil det oppstå stor oppstand, heter det i notatet, ifølge ABC News.

Representantenes hus ventes tirsdag å stemme over en resolusjon der visepresident Mike Pence og regjeringen blir oppfordret til å avsette Trump. Pence ventes ikke å følge oppfordringen, og Demokratene har satt i gang en parallell prosess med mål om å stille Trump for riksrett.

Nasjonalgarden på vakt

Før opptøyene i hovedstaden forrige uke sendte FBI minst ett notat om samme tema, da de 29. desember advarte om risikoen for at væpnede demonstranter gikk løs på lovgivende forsamlinger, ifølge Aps kilde.

Nasjonalgarden er også på vakt over hele landet, opplyste Pentagon mandag.

– Vi følger med over hele landet for å sikre at vi overvåker, sier general Daniel Hokanson, som leder forsvarsdepartementets nasjonalgardeavdeling.

Pentagon har godkjent at 15.000 soldater fra Nasjonalgarden utplasseres under innsettelsen i Washington.

Fra før har Nasjonalgarden 6.200 folk på bakken i hovedstaden, og totalt 10.000 skal være på plass innen kommende helg.

I en rapport i helgen advarte Site Intelligence Group også om at angrepet på Kongressen har økt selvtilliten til ekstremister som støtter den avtroppende presidenten.

– Uansett hvordan alt dette utspiller seg, så er det bare starten, skrev en bruker på et nettforum, ifølge rapporten.