Suu Kyi ber folket gjøre motstand mot kuppet

Myanmars leder Aung San Suu Kyi, landets president Win Nyunt og flere regjeringsmedlemmer er pågrepet. Hæren bekrefter at den har gjennomført et kupp.

Aung San Suu Kyis parti NLD vant valget i november. Før den nye nasjonalforsamlingen skulle tre sammen mandag, ble hun pågrepet. Foto: Thein Zaw / AP / NTB

NTB-AFP-DPA

1. feb. 2021 00:28 Sist oppdatert nå nettopp

Myanmars avsatte leder Aung San Suu Kyi ber folket i landet motsette seg kuppet som militære ledere har gjennomført.

I en uttalelse sier hun at militærets handlinger er et forsøk på å gjeninnføre militærdiktatur.

– Folket oppfordres til å motsette seg kuppet fullt ut og gjøre kraftfull motstand mot det, sier Suu Kyi.

Hun anklager også militæret for ikke å ta hensyn til den pågående koronapandemien.

I en melding på Facebook-siden hennes slås det fast at militærets handlinger er i strid med grunnloven og velgernes vilje.

Suu Kyi har inntil nå vært Myanmars øverste politiske leder. Partiet hennes, NLD, vant valget i november i fjor. Militære ledere kom i etterkant med anklager om valgfusk.

Mandag grep militæret makten, og Aung San Suu Kyi ble pågrepet. Det har vært frykt for et mulig militærkupp den siste uken, og NLD opplyser at Suu Kyis uttalelse ble skrevet før hun ble pågrepet.

Dette militære kjøretøyet ble fotografert nær kongressbygningen i Myanmars hovedstad Naypyitaw mandag. Foto: Stringer/ REUTERS

Soldater i gatene, flyplassen er stengt

Danmarks ambassadør i Myanmar forteller mandag om soldater i gatene og en hovedstad som er lukket for omverdenen.

– Naypyidaw er helt lukket, adgangen til den internationale flyplassen er stengt og det er mange militære i gatene, sier ambassadør John Nielsen på telefon fra Yangon.

– At de militære nå vender tilbake etter å ha sittet med makten i 50 år, er et kjempestort tilbakeskritt for demokratiprosessen, sier han.

Nielsen forventer store demonstrasjoner mot kuppmakerne de kommende dagene.

– Det er vanskelig å forestille seg at folk vil godta situasjonen, sier han.

Et varslet militærkupp

Aung San Suu Kyis eget parti NLD (National League for Democracy) var tidlig ute med å varsle at hun var pågrepet.

Senere ble opplysningene bekreftet via militærets egen TV-kanal Myawaddy.

Aftenposten omtalte mulighetene for et militærkupp søndag. Landets mektigste mann, hærsjef Min Aung Hlaing, har siden valget i november i fjor vært misfornøyd med utfallet. Han har kommet med anklager om valgfusk, og har truet med å «avskaffe» landets grunnlov under gitte omstendigheter.

NLD vant valget i november. Partiet fikk 396 av parlamentets 476 seter.

Torsdag ble anklagene om valgfusk tilbakevist av Myanmars valgkommisjon konstaterte at det ikke hadde skjedd noen store uregelmessigheter ved valget den 8. november.

Ba først om ro - oppfordrer nå til motstand

Pågripelsene av Aung San Suu Kyi og flere andre politiske ledere, som landets president Win Myint og flere regjeringsmedlemmer, fant sted mandag. Det skjedde bare timer før den nye nasjonalforsamlingen skulle tre sammen for første gang etter valget.

Partiets første reaksjon var å be folk holde seg i ro.

– Jeg vil be folk om å ikke svare på dette med å gjøre noe overilt, og jeg ønsker at folk handler i henhold til loven, sa LNDs talsmann Myo Nyunt til Reuters via telefon fra storbyen Yangon. Han la til at han også regnet med å bli innbrakt.

Senere ble det lagt ut en uttalelse på partiets Facebook-side med et annet budskap. Her ber partiet folket i landet motsette seg statskuppet. De sier at det militæret har gjort er i strid med grunnloven og velgernes vilje.

Nyhetsbyrået AP har ikke klart å finne ut hvem i partiet det er som la ut meldingen.

Lokalbefolkning som støtter de militære er ute på gatene i Myanmars største by Yangon mandag. Foto: Thein Zaw / AP

Hærsjef Min Aung Hlaing har tatt rollen som landets nye, midlertidige leder. Han har også erklært unntakstilstand i Myanmar.

Ifølge BBC er det soldater i gatene i Naypyidaw og i landets største by Yangon i morgentimene mandag. I hovedstaden er telefon- og internettforbindelse kuttet, melder kanalen. Myanmars statlige TV-kanal MRTV skriver på Facebook at tekniske problemer hindrer stasjonen i å kringkaste.

Soldater har også oppsøkt boligene til lederne i landets regioner og fraktet dem bort, ifølge familiemedlemmer.

Senere mandag var det ventet at landets nye nasjonalforsamling skulle tre sammen for første gang etter at NLD vant valget 8. november med stor margin. Men hæren hadde bedt regjeringen om å utsette sammenkallelsen, ifølge BBC.

De siste ukene har landets mektige militære påstått at valget var preget av omfattende fusk, og landets mektigste person, hærsjef Min Aung Hlaing, utelukket ikke muligheten for at hæren kan ta makten. Frykten for kuppforsøk førte til advarsler fra verdenssamfunnet.

Så sent som lørdag forsikret hæren at den skulle love å overholde grunnloven.

Hærsjef Min Aung Hlaing forlater et valglokale i hovedstaden Naypyitaw den 8. november i fjor. Nå har han overtatt makten i Myanmar. Foto: Aung Shine Oo / AP

Historiker og forfatter Thant Myint-u uttaler til Reuters at han frykter at ingen vil klare å kontrollere hva som nå skjer videre.

– Myanmar er et land fullt av våpen, med dype splittelser på tvers av etniske og religiøse linjer. Millioner klarer knapt å skaffe mat til seg selv, sier han.

Det er bare ti år siden militærjuntaen som hadde styrt landet siden 1962, gikk med på å dele makten med sivile ledere.

Siden den gang har mye skjedd. Aung San Suu Kyi, som vant Nobels fredspris i 1991 for sitt fredelige arbeid mot juntaen, slapp ut av husarrest og ble landets viktigste sivile leder. Grunnloven forbød henne å bli president, men som såkalt «counselor» har hun tatt en overordnet maktposisjon som ingen andre kan måle seg med.

Men hennes ledelse har vært omstridt. I fjor måtte hun stille i Den internasjonale domstolen i Haag for å forsvare seg mot anklager om folkemord mot folkegruppen Rohingyane.

Norge fordømmer kuppet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) reagerer kraftig på nyheten om at Myanmars militære har grepet makten i et kupp.

- Norge fordømmer nattens kupp i Myanmar, sier Søreide ifølge NTB.

- Landets militære ledelse må løslate landets demokratisk valgte ledelse. Partene må finne en fredelig løsning gjennom dialog og respekt for demokratiske prinsipper og godt styresett, krever hun.

- Det som har skjedd i løpet av natten er et stort tilbakesteg for demokratiprosessen i Myanmar, konstaterer Søreide.