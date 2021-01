Sikkerhetsrådet krever at utenlandske styrker forlater Libya

FNs sikkerhetsråd krever at alle utenlandske soldater og leiesoldater straks må trekkes ut av Libya.

Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar besøkte Libya i august 2020. Tyrkia har støttet regjeringen i Tripoli med militært personell. Foto: Pool Turkish Defense Ministry

NTB-AFP

– Vi ber alle parter, inkludert Russland, Tyrkia og De forente arabiske emirater, om å respektere Libyas suverenitet og øyeblikkelig innstille all militær intervensjon i Libya, sa USAs fungerende FN-ambassadør Richard Mills under et møte i Sikkerhetsrådet torsdag.

FN forhandlet i oktober fram en våpenhvile med partene i Libya. I henhold til den skulle alle utenlandske styrker og leiesoldater trekkes ut av landen innen tre måneder.

Forrige lørdag gikk tidsfristen ut, uten at det har vært tegn til noen tilbaketrekning fra landet.

– I henhold til våpenhvileavtalen fra oktober ber vi Tyrkia og Russland om straks å innlede tilbaketrekning av sine styrker fra landet og fjerne de utenlandske leiesoldatene og styrkene de har rekruttert, finansiert, utplasser og støttet i Libya, sa Mills.

Soldater og leiesoldater

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

FN anslår nå at det befinner seg rundt 20.000 utenlandske soldater og leiesoldater i landet, der de bistår de krigførende partene – den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli og opprørsgeneralen Khalifa Haftar som har base øst i landet.

Libya har siden 2011 vært preget av harde kamper mellom ulike politiske fraksjoner i landet. Foto: Manu Brabo / AP

Ifølge FN støttes Haftars LNA-milits av styrker fra Emiratene, Egypt og Russland, først og fremst leiesoldater fra russiske Wagner-group, som har bånd til president Vladimir Putin.

Regjeringen i Tripoli støttes av styrker fra Tyrkia, samt tyrkisk-allierte syriske opprørere.

Det befinner seg også flere tusen leiesoldater fra Sudan og Tsjad i landet, ifølge diplomatiske kilder.

Russland nekter

Russland nekter for å ha sendt militært personell til Libya, men utelukker ikke at russiske leiesoldater befinner seg i landet.

– Vi har ikke militært personell på libysk jord. Derfor er det heller ikke snakk om noen russisk militærintervensjon, sier en talsmann for landets FN-delegasjon.

FNs sikkerhetsråd, der Norge denne perioden er medlem, gjentar kravet om at alle utenlandske soldater og leiesoldater må trekkes ut av Libya. Foto: Pontus Höök / NTB

– Dersom det befinner seg russiske leiesoldater i landet, noe vi ikke helt kan utelukke, er det de som har sendt dem, som må få beskjed om å trekke dem ut, sier talsmannen.

Norges FN-ambassadør Mona Juul understreket også viktigheten av militær tilbaketrekking fra Libya, under sitt innlegg i Sikkerhetsrådet da Libya ble diskutert.

Mangel på respekt

– Vi er fortsatt bekymret over den omfattende utenlandske innblandingen i Libya, samt de fortsatt bruddene på våpenblokaden. De som bidrar til brudd på våpenblokaden, bør stilles til ansvar, sa Juul.

FN-eksperter har tidligere anklaget Russland, De forente arabiske emirater, Jordan, Tyrkia og Qatar for brudd på blokaden.

– Vi er skuffet over den mangelen på respekt for våpenhvileavtalens innhold som enkelte medlemmer av verdenssamfunnet utviser, sa hun.

– Særlig den manglende viljen til å sørge for at alle utenlandske soldater og leiesoldater forlater Libya, slik libyerne har bedt om, sa Juul.

De 15 medlemslandene i Sikkerhetsrådet stemte deretter for en resolusjon som krever «tilbaketrekning av alle utenlandske soldater og leiesoldater fra Libya, uten ytterligere forsinkelse».