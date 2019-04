Den muslimske kongresskvinnen Ilhan Omar har nok en gang utløst en voldsom debatt i amerikansk politikk.

Bakgrunnen for saken er en tale som Omar holdt den 23. mars i år, under et arrangement i regi av Council on American-Islamic Relations (CAIR). The Washington Post skriver at organisasjonen, som tidligere er blitt beskyldt for å ha tilknytning til terrorgrupper, i dag driver aggressiv aktivisme for muslimske borgerrettigheter.

I et parti av den 20 minutter lange talen, som ble holdt få dager etter angrepet på en moské på New Zealand, snakket Omar om behovet for muslimsk aktivisme, i en tid der hun mener mektige politikere som Donald Trump bidrar til å fyre opp under hat mot muslimer.

Omar trakk paralleller til effekten som angrepene mot USA den 11. september, 2001 har hatt for amerikanske muslimer.

«CAIR ble grunnlagt etter 9/11, fordi de innså at noen mennesker gjorde noe og at alle vi begynte å miste tilgang til våre borgerrettigheter», sa Omar.

Du kan se talen i sin helhet her.

Trump kritiserte Omar med dramatisk video

Det er ordene «noen mennesker gjorde noe» som har vakt reaksjoner.

Ifølge Washington Post ble talen sendt direkte på flere TV-kanaler, inkludert Fox News. Men kontroversen blusset først opp etter at den kontroversielle australske imamen Mohammad Tawhidi forrige mandag trakk frem sitatet på Twitter, og kritiserte Omar for ikke å kalle 11. september for et terrorangrep. Han la ved et klipp fra talen der kun den ene setningen – og ikke konteksten for sitatet – var inkludert.

Tawhidis melding ble deretter plukket opp av republikanere, som reagerte sterkt på ordlyden og satte spørsmålstegn ved Omars lojalitet til USA.

Den tabloide avisen New York Post hadde torsdag saken som forsideoppslag, med et bilde av de brennende tvillingtårnene.

Fredag la så president Donald Trump ut videoen på sin Twitter-profil, med meldingen: «Vi glemmer aldri!»

Men i Trumps video er Omars uttalelse klippet sammen med en rekke dramatiske klipp fra angrepene mot World Trade Center.

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019

Vakte sterke reaksjoner

Trumps fremstilling av Omars uttalelse har vakt sterke reaksjoner. Mange reagerer på det de mener er presidentens politisering av en av de største tragediene i amerikansk historie.

Blant dem som var raskt ute med å fordømme videoen, var flere av de største demokratiske presidentkandidatene.

Elizabeth Warren mener Trump oppfordrer til vold mot Omar og en hel gruppe amerikanere, basert på deres tro:

The President is inciting violence against a sitting Congresswoman—and an entire group of Americans based on their religion. It's disgusting. It's shameful. And any elected leader who refuses to condemn it shares responsibility for it. — Elizabeth Warren (@ewarren) April 13, 2019

Bernie Sanders og Kamala Harris kalte Trumps fremstilling rasistisk, splittende og hatefull:

Ilhan Omar is a leader with strength and courage. She won't back down to Trump's racism and hate, and neither will we. The disgusting and dangerous attacks against her must end. — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 13, 2019

For two years, this President has used the most powerful platform in the world to sow hate & division. He's done it again. Putting the safety of a sitting member of Congress @IlhanMN at risk & vilifying a whole religion is beyond the pale. I'll be blunt — we must defeat him. — Kamala Harris (@KamalaHarris) April 13, 2019

Flere har også påpekt at også George W. Bush har omtalt 11. september-terroristene som «menneskene som ødela disse bygningene».

Fått flere drapstrusler

Søndag tvitret Omar at antall drapstrusler mot henne har økt siden fredag. Ifølge Omar referer mange av dem direkte til Trumps video.

«Vold og andre hatefulle handlinger utført av høyreekstremister og hvite nasjonalister øker i dette landet og over hele verden. Vi kan ikke lenger ignorere at de oppmuntres av han som sitter med den høyeste makten i landet», skrev Omar i meldingen, og la til:

«Dette setter liv i fare. Det må ta slutt.»

We are all Americans. This is endangering lives. It has to stop. pic.twitter.com/gwB2kDUIRp — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) April 15, 2019

Trump skrudde opp volumet

Etter Omars melding om drapstruslene, gikk lederen for Representantenes hus Nancy Pelosi ut og sa at hun ville ta grep for å sikre kongresskvinnens sikkerhet. Hun ba Trump om å ta ned videoen.

Det fikk imidlertid Trump til å skru opp volumet.

I en ny melding mandag, skrev han at Omar er «ute av kontroll» og at Pelosi bør «ta en titt på de antisemittiske, antiisraelske og utakknemlige amerikanske HAT-meldingen Omar har kommet med.»

Before Nancy, who has lost all control of Congress and is getting nothing done, decides to defend her leader, Rep. Omar, she should look at the anti-Semitic, anti-Israel and ungrateful U.S. HATE statements Omar has made. She is out of control, except for her control of Nancy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

Ikke første gang Omar splitter

Det er ikke første gang Omar har vært kilde til kontrovers og splittelse. Ved flere anledninger tidligere er Omar blitt anklaget for å komme med antisemittiske utspill.

I februar måtte Omar be om unnskyldning etter at hun i en twittermelding skrev, «It’s all about the benjamins baby.» Benjamins er et kallenavn på hundredollarsedler, og uttalelsen ble tolket som en antydning om at jødiske interesseorganisasjoner kjøper seg makt i amerikansk politikk.

Spørsmålet om hvor langt partikolleger skulle gå i å støtte opp om Omar, skapte strid også internt i Demokratiske partiet.