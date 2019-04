Reuters/NTB scanpix

Det mye omtalte maleriet «Salvator Mundi» skal være verdens siste maleri av Leonardo da Vinci som fortsatt er i privat eie. Men ekspertene er i tvil om hvem som egentlig har malt det.

Ifølge The Sunday Times var kunsteksperter ved The Nathional Gallery i London mistenksomme allerede før maleriet ble auksjonert bort til en saudiarabisk sjeik.

Maleriet ble sist gang solgt under en Christie-auksjon i 2017 for 450 millioner dollar, eller godt og vel 3,8 milliarder kroner til dagens kurs.

Mye kan tyde på at det var til overpris.

Fortsatt er kunsteksperter i ferd med å undersøke den uvurderlige kunstskatten.

Fakta: Leonardo da Vinci 2. mai er det 500 år siden maleren Leonardo da Vinci døde på slottet Clos Lucé i Amboise i Loiredalen i Frankrike. Han ble invitert til å bo og arbeide i slottet av kong Frans 1. Kunstneren skal ha kommet til fots med blant annet maleriet Mona Lisa under armen. I dag er slottet Clos Lucé et museum. Leonardo da Vinci ble født i Firenze i Italia i 1452. Da Vinci var en renessansemaler og et multigeni. Han var godt kjent med kroppens anatomi, tegnet, laget skulpturer, fungerte som arkitekt og behersket ingeniørkunst. Hans mest berømte maleri er portrettet «Mona Lisa» som henger i Louvre i Paris.

Økte voldsomt i verdi

«Salvator Mundi» økte voldsomt i verdi etter at det britiske nasjonalgalleriet viste det i en storslått utstilling av da Vinci i 2011.

Da ble maleriet beskrevet i utstillingskatalogen som et signert arbeid. Det vil si at det regnes som en original som ble malt og signert av mesteren selv – uten hjelp av assistenter. Det var nemlig vanlig at store kunstnere hadde mange assistenter.

Men i den nye boken «The last Leonardo» skrevet av kunstkritikeren, forfatteren og filmregissør Ben Lewis, hevdes det at museet glemte å ta med den tvilen flere kunsthistorikere hadde meldt inn om hvem som faktisk har malt maleriet.

I 2008 skal nemlig museet ha invitert fem Leonardo da Vinci-eksperter til å undersøke maleriet som da hadde vært igjennom en restaurering.

Ifølge kunstlærer Lewis som snakket med kunstekspertene mens de vurderte maleriet, endte vurderingen med «To ja, et nei og to ingen kommentar.»

Til tross for denne uenigheten ble den ikke nevnt i galleriets omtale av maleriet som en signert Leonardo da Vinci. At bemerkningen var utelatt kan ha vært en avgjørende faktor da verdien tok helt av.

Maleriet ble nemlig solgt på en auksjon i 2005 til den russiske milliardæren Dmitry Rybolovlev for en sum som i dag tilsvarer nær 1,5 milliarder kroner. I 2017 steg prisen med 155 prosent da kronprins Mohammed bin Salman kjøpte kunstverket.

Utelot å nevne tvilen

Da nasjonalgalleriet i London stilte ut «Salvator Mundi» første gang i 2011, ble det ikke nevnt noen som helst tvil om hvorvidt malerier var ekte. Det til tross for at kurator ved museet den gang, Luke Syson mente det var en tabbe. Han var klar over at en av verdens fremste eksperter på da Vinci, Frank Zöllner, kontinuerlig stilte spørsmål ved om maleriet var et såkalt «signatur-arbeid». Zöllner står som forfatter av et register over Leonardo da Vincis arbeider.

Syson spør seg nå om det var fordi museet så en mulighet for ekstra publisitet rundt utstillingen av kunstskatten. Syson er i dag direktør ved Fitzwilliam-museet i Cambridge. I 2008 skal han ha uttalt «at det finnes mange ulike grunner til å uttale seg forsiktig rundt kunstverket, og at det var ganske stor enighet om at det de så på var en Leonardo.»

Ny utstilling kansellert

«Salvator Mundi» skulle stilles ut på Louvre i Abu Dhabi i 2018, men utstillingen ble kansellert uten videre forklaring. For tiden skal det være uklart hvor maleriet befinner seg.

For å understreke uenigheten er det viktig å nevne Martin Kemp, en annen kunstekspert som jobbet på det britiske nasjonalgalleriet i 2008. Kemp mente Salvator Mundi var en ekte Leonardo. Hans kollega Matthew Landrus ved universitetet i Oxford mente at det meste av arbeidet skal ha vært utført av mesterens assistent Bernardino Luini.

Det skal også ha vært flere store museer som var i tvil om ektheten og valgt å stå over muligheter til å kjøpe maleriet.

Siste ord om «Salvator Mundi» er neppe sagt. Kanskje blir ekspertene aldri helt enige om hva som faktisk er sannheten.