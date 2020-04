Et hastevarsel ble mandag sendt til britiske leger om at man på intensivavdelinger i London og i andre byer har behandlet alvorlig syke barn med uvanlige symptomer. Dette inkluderer en «multibetennelse» med influensalignende symptomer, skriver BBC.

Noen av barna, men ikke alle, har også testet positivt for koronaviruset. Det er uklart hvor mange barn som har fått slike reaksjoner, men ifølge BBC skal det dreie seg om under 20 tilfeller i England der leger har sett en slik mulig sammenheng.

FHI avdramatiserer

Margrethe Greve-Isdahl, overlege og spesialist i barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet, avdramatiserer varslet fra britiske helsemyndigheter.

– Jeg har sett varselet, og synes det er en tynn begrunnelse, sier hun.

– Foreløpig er det ingen grunn til alarm. Noen av barna som det meldes om fra Storbritannia hadde covid-19, andre hadde det ikke. Det betyr at det er vanskelig å si at disse symptomene har noen sammenheng med koronaviruset, sier hun.

Norske leger blir ikke varslet

Hun sier det ikke er aktuelt å sende ut et slikt varsel i Norge.

– Ingen andre land har varslet om lignende symptomer, heller ikke land som ligger foran Storbritannia i koronautbruddet, sier hun.

Hun sier NHS (britiske helsemyndigheter) melder at barna har hatt to syndromer som ikke har noe med hverandre å gjøre.

– At det har en sammenheng er veldig usikkert. Det er snakk om veldig få barn, og en usikker sammenheng. Dette varselet er mer egnet til å skape ubegrunnet frykt blant foreldre, enn noe annet. Barn har vist seg å tåle covid-19 godt, sier hun.

Det er NHS England som varslet britiske leger.

NHS uttrykker en «en økende bekymring» for at et koronavirusrelatert inflammatorisk syndrom dukker opp hos barn i Storbritannia. Men NHS sier samtidig at dette ikke trenger å være knyttet til koronaviruset, men kan være en annen, ennå uidentifisert, infeksjon.

NHS Englands medisinske direktør, Stephen Powis, sier til BBC at de nylig hadde fått rapporter om en sjelden, alvorlig sykdom hos barn.

– Det er først de siste dagene vi har sett rapportene. Vi har bedt ekspertene våre om å se på dette som et presserende spørsmål, sier han.

Barna skal ha blitt svært syke

Barna som har fått en reaksjon skal ha blitt svært syke med høy temperatur, lavt blodtrykk, utslett og pustevansker.

Noen har også hatt gastrointestinale symptomer som magesmerter, oppkast eller diaré og betennelse i hjertet, i tillegg til unormale blodprøveresultater.

Eksperter sier at dette er tegn man kan se når kroppen blir «overveldet» og prøver å bekjempe en infeksjon.

I varselet til legene anbefales det at slike tilfelles gis akutt behandling.

Samtidig understreker britiske eksperter at svært få barn blir alvorlig syke med koronavirus. Erfaringer fra hele verden tyder på at barn er den del av befolkningen som er minst rammet av sykdommen.