Koronatiden har vært en gullgruve for Zoom. Nå lover selskapet å hjelpe Kina med mer effektiv sensur.

Zhou Fengsuo (52) var nummer fem på myndighetenes «ettersøkt»-liste etter massakren i Beijing i 1989. Som en av studentlederne på Den himmelske freds plass hadde han kjempet for ytringsfrihet i landet, og etter massakren ble han tvunget til å flykte til USA.

31 år senere blir han fortsatt nektet å ytre seg – i USA, av et amerikanskbasert selskap.

Da Zhou arrangerte et nettmøte 4. juni på den populære videotjenesten Zoom for å markere årsdagen for Beijing-massakren, deltok rundt 250 personer. Noen av deltagerne er bosatt i Kina, deriblant moren til en av dem som ble drept den natten for 31 år siden.

Fakta: Zoom Amerikansk videokommunikasjonsselskap med hovedkvarter i San Jose, California. Grunnlagt i 2011, men selskapet gikk i pluss først i 2019. Koronapandemien har skapt enorm etterspørsel etter gode løsninger for videomøter. Zoom er blant selskapene som har gjort det svært godt i denne perioden. Sikkerhetseksperter har lenge kritisert selskapet for å ha for dårlige krypteringsverktøy og at samtalene dermed ikke er godt nok sikret. I mars 2020 startet myndighetene i delstaten New York en etterforskning av selskapet. Selskapets mange bånd til Kina har også vært grunnlaget for mye kritikk. 700 av selskapets rundt 2500 ansatte holder til i Kina.

Tre dager etter videomøtet ble Zhou utestengt fra sin egen Zoom-konto. Selskapet svarte ham ikke på e-postene han sendte, og han fikk ingen forklaring på hva som hadde skjedd.

Minst tre andre aktivister som kjemper for menneskerettigheter i Kina, skal ha fått kontoene sine sperret den siste uken. Blant dem er Hongkong-aktivisten Lee Cheuk-Yan.

Innrømmer å ha fulgt Beijings ordre

Zoom er blitt en svært populær plattform for videomøter i løpet av koronatiden. Resultatveksten i årets tre første måneder var på hele 169 prosent sammenlignet med fjoråret.

Også her i Norge er Zoom en populær tjeneste. Blant annet brukes den av alle statlige universiteter og høyskoler, pluss en del andre aktører i kunnskapssektoren og øvrig offentlig sektor.

På det meste deltar 75.000 brukere i 12.000 ulike møter via Uninetts Zoom-tjeneste i løpet av en dag, ifølge kommunikasjonsleder Mari Prestvik i det statlige selskapet Uninett AS, som leverer den tekniske løsningen.

ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters / NTB scanpix

Zoom ble dannet i 2011 av den kinesisk-amerikanske milliardæren Eric Yuan. En stor del av selskapets ansatte er basert i Kina. I motsetning til konkurrenter som Google og Skype er tjenesten ikke svartelistet på det kinesiske markedet. Selskapet er tidligere blitt kritisert for sikkerhetsproblemer og de tette båndene til Kina.

Nå innrømmer Zoom at kinesiske myndigheter ba dem om å sperre kontoene til både Zhou og flere andre personer som kjemper for menneskerettighetene i Kina og Hongkong.

«Kinesiske myndigheter informerte oss om at denne aktiviteten er ulovlig i Kina og krevde at Zoom avsluttet arrangørenes møter og kontoer», heter det i en uttalelse fra Zoom.

Zoom vil bli flinkere til å sensurere

Hvilken lov som skulle gjøre det forbudt å diskutere massakren i Beijing i 1989, kom ikke klart frem av Zooms pressemelding. Zoom forklarte heller ikke hvorfor kinesiske myndigheter skulle ha noen autoritet over videomøter gjennomført på en amerikanskbasert plattform under ledelse av en person bosatt i USA.

Selskapet vedgår at det var feil å blokkere kontoene til aktivister utenfor Kina, og sier at dette ikke vil skje igjen. Samtidig lover Zoom-ledelsen at de fremover vil sensurere på en mer treffsikker måte.

«Selskapet utvikler nå teknologi som vil gjøre det mulig for oss å fjerne eller blokkere deltagere basert på geografi. Dette vil gjøre det mulig for oss å rette oss etter forespørsler fra lokale myndigheter dersom de beslutter at aktivitet på vår plattform er ulovlig innenfor deres grenser», skriver Zoom.

«Hele verden bør være på vakt»

Nå får Zoom-ledelsen kritikk fra flere hold. Wang Dan, en annen studentleder fra 1989 som ble rammet av Zoom-sensuren 4. juni, sier at saken illustrerer en langt større problemstilling.

– Det kinesiske kommunistpartiet prøver aktivt å angripe demokratier rundt om i verden. De har allerede begynt å blande seg inn i samfunnslivet i USA. Hele verden bør være på vakt, sier Wang, som også flyktet til USA etter massakren, til The Guardian.

Ytringsfrihetsorganisasjonen PEN er også blant dem som slår alarm.

– Vi ville ikke tolerert det dersom et telefonselskap stengte kontoen til en person som uttrykte sin mening i en konferansesamtale. Vi burde ikke tolerere det i det digitale rom heller, sier Suzanne Nossel, som leder det amerikanske PEN-kontoret.

Flere amerikanske politikere har også reagert. Tre kongressrepresentanter har nå sendt et brev til Zoom og bedt selskapet om å forklare hvilke eventuelle bånd det har til kinesiske myndigheter.

Norske Uninett ønsker ikke å kommentere denne konkrete saken.

– Vår Zoom-tjeneste er separat fra den offentlige amerikanske Zoom-tjenesten. Våre servere ligger i Norden, og trafikken er kryptert. Zoom fra Uninett leveres basert på en felles nordisk rammeavtale. Uninett ønsker ikke å kommentere politiske aspekter ved bruk av Zoom, sier Mari Prestvik.