Rundt 500 mennesker var til stede under den private seremonien i The Fountain of Praise-kirken i Houston i Texas for å følge Floyd til graven.

Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis i Minnesota 25. mai, noe som utløste store protester mot politivold og rasisme verden over.

Politimannen som holdt et kne på nakken hans i nesten 9 minutter, er siktet for forsettlig drap og har fått sparken, og det samme har tre andre politimenn som var til stede.

Kjente ansikter

Selv om tirsdagens begravelse bare var åpen for familien og spesielt inviterte, ble den strømmet og sendt direkte av TV-kanaler som CNN.

Seremonien var preget av soul- og gospelsang, og i salen satt blant andre Houstons ordfører Sylvester Turner, Hollywood-stjernen Jamie Foxx, borgerrettsaktivister som Al Sharpton og den verdenskjente bokseren Floyd Mayweather, som angivelig tar regningen for begravelsen.

Eneste forbrytelse

Kongressrepresentantene Sheila Jackson Lee og Al Green var blant talerne.

– Hans forbrytelse var at han ble født svart. Det var hans eneste forbrytelse. George Floyd fortjente samme respekt og verdighet som alle andre, sa Green.

Tidligere visepresident Joe Biden, som ligger an til å bli Demokratenes presidentkandidat til høsten, snakket via videolink under begravelsen.

– Vi må ikke vende oss bort. Vi må ikke forlate denne stunden og tro at vi nok en gang kan vende oss bort fra rasismen som stikker i sjelen vår, sa Biden.

Fortvilt rop

Etter seremonien i kirken vil Floyds gulldekorerte kiste bli fraktet med hest og kjerre til Houston Memorial Gardens-kirkegården i forstaden Pearland der han skal gravlegges ved siden av sin mor Larcenia Floyd.

Det var moren han ropte på under pågripelsen, der han også fortvilet forsøkte å fortelle politimennene at han ikke fikk puste.

«I can't breathe» er siden blitt slagordet til hundretusener som har demonstrert mot rasisme og politivold verden over.