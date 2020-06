George Floyd gravlegges ved siden av sin mor

Drøyt to uker har gått siden den 46 år gamle afroamerikaneren døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis i Minnesota.

Politimannen som holdt et kne på nakken hans i nesten 9 minutter, er siktet for forsettlig drap, og hendelsen har utløst store protester mot politivold og rasisme verden over.

Mandag tok over 6.000 mennesker et siste farvel med Floyd, som lå i en åpen kiste. Tirsdagens begravelse var imidlertid lukket for alle andre enn familien og spesielt inviterte.

Floyd blir gravlagt ved siden av sin mor Larcenia Floyd på Houston Memorial Gardens-kirkegården i forstaden Pearland. Det var moren han ropte på under pågripelsen, der han også fortvilet forsøkte å fortelle politimennene at han ikke fikk puste.

Ifølge George Floyds bror Philonese hadde 46-åringen tilnavnet «den vennlige kjempen» blant venner og familie. Han raget 193 cm over bakken og spilte i sin tid både basket og amerikansk fotball.

Senere slet han med rusproblemer og hadde han flere sammenstøt med politiet. Han sonet også flere fengselsdommer, blant dem en dom på fire år for væpnet ran.

Den verdenskjente bokseren Floyd Mayweather tok regningen for tirsdagens begravelse, der blant andre Houstons ordfører Sylvester Turner og skuespilleren Jamie Foxx deltok.