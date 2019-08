Islands statsminister avlyser møte med Mike Pence

Jakobsdóttir sier hun i flere måneder har forberedt seg på årskonferansen i Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS), der hun skal holde åpningstalen. Konferansen finner sted i Malmö 3. september, dagen før Pence skulle ha ankommet Island.

Jakobsdóttir sa tirsdag til den islandske kringkasteren RUV at hun ikke har planer om å dra hjem dagen etter konferansen i Sverige for å være til stede under Pences besøk.

– Besøket hans har flyttet seg mye rundt på kalenderen, så det har vært svært vanskelig å organisere seg selv rundt det, sa hun.

Onsdag bekreftet statsministerkontoret i Reykjavik at hun ikke har endret mening. Beslutningen ble tatt før USAs president Donald Trump avlyste sitt besøk til Danmark.

– Dette har aldri blitt gjort av en islandsk statsminister. Jeg tviler på at noen annen vestlig leder ville ha bestemt seg for å holde tale på en konferanse blant venner i stedet for å ønske en stor utenlandsk alliert velkommen, sier den islandske historieprofessoren Thor Whitehead.

Venstrebevegelsen – de grønne, som er Jakobsdóttirs parti, har protestert mot Pences kommende besøk.

Besøket hans er organisert av Islands utenriksdepartement. Det er ventet at han skal snakke om Islands strategiske betydning i Arktis og NATO. USA har kunngjort at landet vil investere over en halv milliard norske kroner på militær infrastruktur nær Reykjavik.