Italia risikerer regjerings-kollaps

Statsminister Giuseppe Conte skal orientere senatet om situasjonen videre ved 15-tiden tirsdag.

Den politiske krisen ble utløst da innenriksminister og Liga-leder Matteo Salvini for to uker siden overraskende sa at koalisjonen med Femstjernersbevegelsen ikke lenger fungerte.

Det er stigende oppslutning om det høyrepopulistiske Liga-partiet, og dermed kan Salvini tjene på et nyvalg med sikte på selv å bli statsminister.

– Alvorlig krise

Det er ventet at statsministeren vil slå tilbake mot Salvini, og dermed utløse et tillitsvotum, eller at han ber presidenten Sergio Mattarella og å få gå av.

– Dette vil utløse en av de mest alvorlige regjeringskrisene i moderne italiensk historie, sier analytikeren Fabio Fois i Barclays Bank.

Om Conte trekker seg, vil presidenten Mattarella starter samtaler med partilederne for å se om det er grunnlag for en ny regjering eller om nyvalg er eneste løsning på krisen.

Mildere tone

Samtidig har Femstjernersbevegelsen og det sosialdemokratiske Demokratiske parti startet drøftelser om muligheten for å ny egen regjering siden de sammen har flertall. Av frykt for å miste makten har Salvini dermed lagt seg på en mer forsonende tone og antydet at han vil fortsette i regjering.

Tilhengerne av en ny koalisjon sier at det er i landets interesse å unngå et nyvalg. Spesielt siden Italia trenger å få i havn et budsjett for 2020. Italias statsgjeld ligger på over 130 prosent av BNP, mer enn det dobbelte av eurosonens maksgrense på 60 prosent.

Putin-fan

Den sterkt høyreorienterte Salvini har aldri lagt skjul på sin beundring for Russlands president Vladimir Putin. Han er sterkt EU-kritisk, og det er ventet at Italia vil ta et langt skritt mot høyre hvis han blir statsminister.

Den partiuavhengige jussprofessoren Giuseppe Conte ble i fjor hentet inn som kompromisskandidat til å lede regjeringen. Ligaens leder Matteo Salvini og Femstjernersbevegelsen-leder Luigi Di Maio er begge visestatsminister i koalisjonsregjeringen, som ble dannet for 14 måneder siden.