– Det er slutt på denne regjeringen. Jeg vil nå gå til presidenten Sergio Mattarella og informere om min beslutning, sa Conte da han orienterte senatet tirsdag ettermiddag.

Mattarella kan be Conte om å prøve videre for å finne et alternativt flertall fra nasjonalforsamlingen, eller han kan akseptere avskjeden og se om andre kan samle en alternativ koalisjon. Om dette ikke går, er alternativet å utløse nyvalg, som kan skje tidligst i oktober.

– Det er uansvarlig å lage en regjeringskrise midt i august, sier Conte om Salvini som han mener saboterer regjeringens arbeid ved å ville kaste landet ut i politisk usikkerhet og finansiell ustabilitet.

Den italienske regjeringen står foran budsjettforhandlingene. Statsgjelden ligger på over 130 prosent av BNP, mer enn det dobbelte av eurosonens maksgrense på 60 prosent.

Toner ned

Den politiske krisen ble utløst da visestatsminister og Liga-leder Matteo Salvini for to uker siden overraskende sa at koalisjonen med Femstjernersbevegelsen ikke lenger fungerte.

Det er stigende oppslutning om det høyrepopulistiske Liga-partiet, og dermed kan Salvini tjene på et nyvalg med sikte på selv å bli statsminister.

Imidlertid har den venstrepopulistiske Femstjernersbevegelsen og det sosialdemokratiske Demokratiske parti startet drøftelser om muligheten for å danne en ny regjering siden de sammen har flertall. Av frykt for å miste makten har Salvini dermed lagt seg på en mer forsonende tone og antydet at han likevel vil fortsette i regjering.

GREGORIO BORGIA / AP / NTB scanpix

Putin-fan

Salvini har aldri lagt skjul på sin beundring for Russlands president Vladimir Putin. Han er sterkt EU-kritisk, og det er ventet at Italia vil ta et langt skritt mot høyre hvis han blir statsminister.

Den partiuavhengige jusprofessoren og teknokraten Giuseppe Conte ble i fjor hentet inn som kompromisskandidat til å lede regjeringen. Ligaens leder Matteo Salvini og Femstjernersbevegelsen-leder Luigi Di Maio er begge visestatsministre i koalisjonsregjeringen, som ble dannet for 14 måneder siden.