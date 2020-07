Par fra Hadeland koronasmittet på tur til «rødt» land

Bergen kommune: – Vi har kontroll på smittesporingen

Bergen kommune opplyser at de har kontroll på smitteoppsporingen etter at 100 personer søndag ble ilagt karantene som følge av tre nye koronatilfeller.

– Vi har en omfattende smitteoppsporing, og det er en svær jobb som utføres av smittevernkontoret. Siden dette arbeidet gjøres så godt og grundig, har vi kontroll, sier medisinsk fagsjef i Bergen Trond Egil Hansen.

Søndag ble det klart at over 100 personer i Bergen må i karantene etter at tre personer har testet positivt for koronaviruset.

Hansen understreker at de tre nye tilfellene er en viktig påminnelse om at pandemien ikke er over.

– Hold deg hjemme hvis du blir syk, ta initiativ til testing, ha god hånd- og hostehygiene, og hold minst 1 meters avstand til personer utenom egen husholdning, sier han.