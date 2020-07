Fire testet positivt etter reise til Spania

Nye reiseråd: Dette er land i faresonen

Fredag kommer oppdaterte reiseråd fra regjeringen. Flere land er i faresonen for å bli «røde». Det er knyttet spenning til hvilke land som blir «grønne», og hvilke som blir «røde».

Foto: Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Folkehelseinstituttet har satt en grense på 20 smittede pr. 100.000 innbyggere i løpet av de siste to ukene for at et land skal regnes som «grønt». Det er allerede varslet at Spania trolig blir rødt grunnet økt smitte med et smittetall på 30,9. Men også flere andre europeiske land har en stigende smittekurve. Dette er de grønne landene som er i faresonen for å bli røde, ifølge tall fra Det europeiske smittevernbyrået ECDC:

* Belgia: 18,5

* Østerrike: 17,2

* Storbritannia: 14,1

* Frankrike: 13,2

* Polen 11,8

* Slovenia: 12,1