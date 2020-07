Ni Oslo-borgere smittet på utenlandsferie

Forslag til forlenget koronastøtte til USAs arbeidsledige avvist

Demokratene mener et forslag fra Det hvite hus om å utvide en støtteordning for dem som mister jobben i pandemien, er for dårlig. Forslaget ble derfor avvist.

Ledende demokrater mener president Donald Trump og hans folk ikke forstår alvoret i situasjonen. Dersom det ikke blir enighet om en ny pakke, opphører støtteordningene fredag.

– Vi må på plass et vedtak, men de skjønner ikke hvor mye som trengs, sier lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi.

I stedet for å akseptere forslaget fra regjeringen, vil demokratene fortsette å presse på for en mer omfattende tiltakspakke med støtte til delstatlige og lokale myndigheter, skoler og fattige.

Republikanerne har jobbet for å få ned ledighetsbidraget på 600 dollar – drøyt 5.200 kroner – i uken i den neste krisepakken. Etter hvert som utløpsdatoen for tiltaket nærmer seg, har de blitt mindre steile, og Trump har antydet at han støtter en forlenging.

Etter et to timer langt møte i Pelosis kontor, sier finansminister Steven Mnuchin at partene har gjort fremskritt på enkelte områder, men at avstanden fortsatt er stor på andre (NTB).