Over 4000 koronadødsfall i USA på ett døgn

En pasient lar seg vaksinere mot koronaviruset i Berlin i romjula. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

Andelen tyskere som vil bli vaksinert mot koronaviruset, har steget med 17 prosentpoeng siden november, ifølge en ny meningsmåling.

Nå er det 54 prosent som svarer at de vil bli vaksinert, og 21 prosent som svarer at de «trolig» vil la seg vaksinere. Særlig de over 65 år svarer at de vil bli vaksinert, ifølge meningsmålingen som ble utført av instituttet Infratest Dimap på vegne av statskringkasteren ARD.

52 prosent av de spurte svarte at vaksinasjonsprogrammet i Tyskland går for langsomt, mens 36 prosent mener det går i et rimelig tempo. Torsdag morgen hadde Tyskland vaksinert drøyt 367.000 personer.