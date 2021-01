Nytt lovforslag om portforbud på høring

Danmarks statsminister Mette Frederiksen vil ha utstedt vaksinepass så fort som mulig. Foto: Keld Navntoft / Ritzau Scanpix via AP / NTB

Den danske regjeringen er i gang med å utvikle et vaksinepass for alle som blir vaksinert mot covid-19. Passene kan for eksempel brukes når folk skal ut og reise.

Det melder den danske rikskringkastingen DR.

Passene skal lanseres i begynnelsen av 2021, opplyser landets helsedepartement.

– Det er en forventning om at det kan bli krav fra andre land om fremvisning av vaksinedokumentasjon ved innreise. Her kan et dansk vaksinepass brukes, skriver departementet til DR.

I tillegg til at det kan gi en opptur for reisebransjen, kan slike pass gjøre det lettere å tillate konserter, festivaler og andre store folkeansamlinger.