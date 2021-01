VG: 45 utenlandske soldater smittet i Indre Troms

Fredag ble det kjent at Legeforeningen ønsker at helsearbeidere måtte prioriteres høyere i vaksinekøen. Nå mener Utdanningsforbundet at også lærere må rykke fram, melder NRK.

– Dersom barnehagene og skolene fremdeles skal kunne klare å være åpne, forutsetter det at medlemmene våre ikke blir utsatt for eller bidrar til smitte i økende grad, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier de fremdeles vil prioritere eldre og syke i køen. Han mener at faren for at barnehager og skoler må stenge ikke er stor. (NTB)