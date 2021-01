Raymond Johansen: Ingenting som tilsier at vi kan ha store lettelser i Oslo

Sprøyter med covid-19 vaksine fra Pfizer / Biontech klargjøres til vaksinasjon på et sykehjem i Oslo. Foto: Tone Spieler / NTB

Norge kan få tilgang til tre ganger så mange vaksiner som vi trenger hvis alle vaksiner vi har avtale om gjennom EU, blir godkjent, ifølge Bent Høie (H).

– Dersom alle vaksinene som EU har avtale om, blir godkjent, får Norge tilgang på tre ganger så mange vaksiner som vi trenger, sa helseministeren da han mandag orienterte Stortinget om framgangen i vaksinearbeidet.

– Vaksiner som vi ikke trenger selv, vil bli gitt til andre land som trenger vaksiner. Dette planlegger vi å gjøre i samarbeid med andre europeiske land, sa han.

– Moralsk katastrofe

Samtidig roper Verdens helseorganisasjon (WHO) et kraftig varsku om fordeling av koronavaksine.

Verden står på randen av en katastrofal moralsk feiltakelse, advarte organisasjonens leder Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag, og understreket: Det er ikke rett at unge, sunne voksne i rike land får vaksinen før eldre mennesker i fattige land gjør det.

– Ikke bare setter denne praksisen med «meg selv først» verdens fattigste og mest sårbare i fare. Den er også undergravende for oss selv, sa Tedros på åpningen av WHOs årlige styremøte.

– I siste instans vil denne fremgangsmåten bare forlenge pandemien, sa han, og anmodet innstendig om at verdenssamfunnet må klare å komme fram til en mer rettferdig global fordeling.

Tedros gikk også til angrep på velstående land som han mener driver opp prisene og forsøker å rykke fram i køen ved å inngå egne avtaler med vaksineprodusenter.

Uaktuelt å kjøpe direkte

Også her i landet har det blitt ytret ønske om at Norge bør inngå avtaler direkte med produsentene for å få fortgang i vaksinasjonen. Blant annet har Fremskrittspartiet tatt til orde for et slikt initiativ.

Det er uaktuelt nå, slo Høie fast. Hvis Norge skulle gjøre dette, ville vi prøve å kjøpe vaksiner som allerede er avtalt levert til andre land, påpekte han.

– Heldigvis ønsker ikke legemiddelindustrien at vaksinene skal selges i et så rått marked, tvert imot. Mitt inntrykk så langt er at industrien har tatt et stort samfunnsansvar, sa han.

Dessuten er produksjonskapasiteten nå fullt utnyttet. Et eventuelt fremstøt vil først kunne komme etter at alle nordmenn som ønsker det, er fullvaksinert.

Håper alle voksne vaksinert innen juni

Status mandag var at nesten 49.000 nordmenn er vaksinert, ifølge Folkehelseinstituttet. Hvis alt går etter planen, tror Høie alle voksne kan ha fått tilbud innen sommeren.

– Vi tror det vil innebære at rundt 70 prosent av alle voksne vil ha takket ja til vaksine. I beste fall vil dette kunne skje i juni, sa han.

Det ventes at en stor andel i risikogruppene vil være ferdig vaksinert rundt påsketider, i begynnelsen av april. Når risikoen reduseres for at folk blir alvorlig syke eller dør, kan man trolig avvikle en del av tiltakene, men Høie varslet at det likevel kan komme lokale utbrudd.

– Når vaksinasjonsprogrammet har kommet tilstrekkelig langt, kan vi avvikle de mest inngripende tiltakene, men vi må være forberedt på nye tiltak ved behov, sa helseministeren.

Venter på vaksine nummer tre

Det er avklart at Norge vil kunne motta minst 3,4 millioner vaksinedoser fra Pfizer-Biontech, 1,89 millioner vaksinedoser fra Moderna og over 3,3 millioner vaksinedoser fra AstraZeneca.

De to første er godkjent for bruk i Norge, og vaksineringen er allerede i gang. Vaksinen fra AstraZeneca antas å få godkjenning i EU og Norge i slutten av januar.

I tillegg vil vi kunne motta store volum fra EUs avtaler med Curevac, Sanofi-GSK, Novavax og Valneva, dersom disse vaksinene blir godkjent. EU har inngått bindende leveringsavtaler med fem produsenter, opsjonsavtale med en sjette, samt intensjonsavtaler med ytterligere to selskaper.