Etter Australias voldsomme skogbranner kom regnet. Nå advarer meteorologene om livstruende oversvømmelser.

De siste dagene har innbyggere i Queensland og New South Wales i Australia feiret regnet som har falt i store deler av de skogbrannherjede områdene øst i Australia.

Både New South Wales og Queensland har lidd under den verste tørkeperioden og de verste skogbrannene i Australias moderne historie. 28 mennesker har dødd som følge av skogbranner, over 2.000 hjem er tapt og et 100.000 kvadratkilometer stort område er svidd av. Det tilsvarer et område som er større enn Sør-Korea eller Portugal.

Om lag én milliard dyr er antatt omkommet i brannene, og myndighetene har lovet 50 millioner dollar for å beskytte dyr og miljø som er rammet av brannene, skriver The Guardian.

Men noen området fikk mer regn fredag og lørdag enn på mange år, skriver NTB.

Farlig og livstruende flom

Vannet stiger nå til et faretruende nivå, og har skapt store oversvømmelser. Uværet har ført til at det over natten hadde falt mer enn 300 millimeter nedbør i sørøst Queensland lørdag. Kystbyen Gold Coast skal ha fått tre ganger så mye nedbør som byen vanligvis får på en måned, i løpet av 12 timer.

Lørdag morgen hadde politiet i fått inn over 50 meldinger om oversvømte veier, og folk ble stående fast på grunn av vannet, ifølge The Guardian.

Det er ventet store nedbørsmengder i NSW og nabodelstaten Victoria søndag og mandag. Det gir håp om at brannmannskaper kan få kontroll på flere branner.

Myndighetene advarer om at krisen kan tilta igjen siden Australia bare er halvveis gjennom sommeren og skogbrannsesongen, skriver NTB.

Pamela Schramm, Reuters/NTB scanpix

Australian Broadcasting Corporation, Channel 7, Channel 9/NTB scanpix

Største nedbørsmengde på 100 år

Ifølge Australske ABC skal uværet noen steder være av et omfang man bare ser en gang i hundreåret. Nødetatene i området skal ha fått inn rundt 160 meldinger, og det meteorologiske instituttet i Queensland advarer om livstruede oversvømmelser og tordenvær.

– Det kan komme flere regnskyll og tordenstormer over de neste dagene, sier meteorolog Kimba wong til ABC Lørdag.

En talsperson for den lokale veihjelpen Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) fortalte lørdag morgen at de allerede hadde fått inn flere forsikringssaker på biler som hadde blitt skadet av flom.

– Vi har registrert 30 skademeldinger på biler på grunn av flom og 50 skademeldinger på grunn av flom og vannskader i husstander. Vi venter at tallet vil fortsette å stige i dagene som kommer, fortalte talspersonen til ABC.

Rick Rycroft, AP/NTB scanpix