298 mennesker ble drept da flyet fra Nederland ble skutt ned. Nå er en mistenkt pågrepet.

Mannen som er arrestert, skal ha koordinert Russlands krigføring i Øst-Ukraina.

298 mennesker ble drept da Malaysia Airlines MH17 ble skutt ned over Øst-Ukraina i 2014. Etterforskningen har vist at flyet styrtet etter at et Buk-missil eksploderte like over cockpit og gjennomhullet flyet med splinter. Antonio Bronic/Reuters/NTB scanpix

9. juli 2020 15:39 Sist oppdatert nå nettopp

7. juli arresterte ukrainske sikkerhetstjenester en ny mulig mistenkt bak nedskytingen av Malaysia Airlines-flyet MH17 i 2014, der 298 mennesker ble drept.

Hendelsen skjedde torsdag 17. juli 2014, og er blitt omtalt som Nederlands 11. september. 193 av de drepte var nederlandske statsborgere.

Den nederlandske flyhavarikommisjonen konkluderte i 2017 med at MH17 ble skutt ned med et russiskprodusert BUK-missil, og Nederland holder Russland ansvarlig for hendelsen.

Russland har hele tiden benektet enhver deltagelse i nedskytingen og har kommet med en rekke alternative teorier.

Flyet styrtet i et område kontrollert av russiskstøttede separatister SERGEI KARPUKHIN / X00944

Knyttes til Russlands rolle i krigen i Ukraina

Avisen Kyiv Post skriver at mannen, som identifiseres som Andriy K, ble pågrepet i Kiev.

Sikkerhetstjenesten har ifølge avisen offentliggjort lydopptak som skal vise hvilken rolle mannen skal ha hatt i Russlands krigføring i Øst-Ukraina. Russiskstøttede separatister har vært i væpnet kamp med ukrainske styrker i området siden våren 2014.

Han skal ha vært mellommann mellom president Vladimir Putins daværende assistent Vladislav Surkov, og Sergei Dubinsky, som ledet de separatistenes såkalte etterretningstjeneste.

Dubinsky er en av to siktede som skal ha mottatt ordrer på telefon fra den arresterte Andriy K.

K. skal ha hatt ansvar for å koordinere separatistsoldater i Øst-Ukraina i 2014 samme år som ruteflyet ble skutt ned.

Minnesmerke for de omkomne i MH17-kræsjet i Donetsk-regionen i øst-Ukraina. Folk har lagt ned leketøy til minne om ofrene. Alexander Ermochenko/Reuters

– Flere avlyttede telefonsamtaler tyder på at Dubinsky ba om å få levert det stridsklare Buk-missilet som ble brukt til å skyte ned flyet, og at han personlig koordinerte transporten av våpenet til utskytningsstedet 17. juli, skriver Bellingcat, et uavhengig etterforskningsprosjekt.

Det var Bellingcat som identifiserte Dubinsky som en potensiell hovedmistenkt i saken. Han ble senere bekreftet som hovedmistenkt av nederlandske myndigheter.

Lydopptakene som den ukrainske sikkerhetstjenesten (SBU) har offentliggjort, skal underbygge at mannen var to av de fire siktede i MH17-sakens overordnede. Han skal ha vært informert om de siktedes bevegelser, og skal ha gitt dem direkte ordrer.

Sabine ten Doesschate, (bak i bildet) og Boudewijn van Eijck er forsvarere for en av de fire mistenktei MH17-saken. Avbildet i rettsbygningen på Schiphol flyplass i nærheten av Amsterdam, 8. juni. Robin van Lonkhuijsen/ANP

I ukrainsk varetekt

Andriy K. kan bli en viktig mistenkt i saken, ifølge Kyiv Post. Han skal fortsatt være i ukrainsk varetekt, og vil bli siktet for terrorisme, skriver avisen.

I mars i år, da koronakrisen rammet Europa og Norge, skulle fire siktede i MH17-saken stilles for retten. De fire, Russiske Sergei Dubinsky, Oleg Pulativ og Igor Girkin og Leonid Kharchenko fra Ukraina, er alle på frifot, og det er bare Pulatov som hittil har fått utnevnt forsvarer. De tre andre skal ifølge Reuters stilles for retten in absentia.

To av de tre russerne er tilknyttet den russiske militære etterretningstjenesten, mens den tredje er tidligere oberst i den russiske etterretningstjenesten (FSB).

Den internasjonale gruppen som etterforsker nedskytingen av flyet i Ukraina 17. juli 2014 har siktet de fire for å ha skutt ned ruteflyet med en russisk rakett.

Etter forsinkelser som følge av pandemien var saken i gang igjen 8. juni. Rettssaken foregår nå i Haag i Nederland.

Totalt 298 passasjerer og flypersonell omkom i nedskytingen. De fleste av dem var nederlandske statsborgere.