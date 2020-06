Sommerferien er alt i gang for mange. Hittil har nordmenn måtte begrense reisevirksomheten til Island, Finland og Danmark hvis de vil unngå karantene. Fra 15. juli åpner regjeringen for at vi kan reise lenger. Men det avhenger av smittesituasjonen i landene.

Flere land som har hatt lite smitte, som Tyskland, har plutselig fått større lokale utbrudd.