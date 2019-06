Leger i Sudan: Flere drept i angrep mot demonstranter

En legeforening i landet opplyser at to personer mistet livet i forbindelse med sammenstøt tirsdag. En kvinne ble truffet av et streifskudd, og en 14-åring ble skutt og drept i sammenstøt i bydelen Haj Yousef i hovedstaden Khartoum.

Det samlede antallet døde over hele landet etter mandagens angrep på demonstranter er ikke kjent. I demonstrantenes leir i Khartoum tente sikkerhetsstyrkene på telt hvor det befant seg sårede mennesker, ifølge legeforeningen.

Øyenvitner forteller at paramilitære styrker tirsdag befinner seg en rekke steder i Khartoum, skriver BBC. Også i nabobyen Omdurman skal disse styrkene ha blitt utplassert.

Protestbevegelsen i landet presset hæren tidligere i år til å avsette president Omar al-Bashir. Militærjuntaen som overtok makten, nekter å innfri demonstrantenes krav om rask innføring av et sivilt styre.