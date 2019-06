Åtte klatrere ville prøve ny Himalaya-rute. Nå er de savnet.

Folketomt og enda mer spennende. Det er beskrivelsen erfarne klatrere gir av 7816 meter høye Nanda Devi, det nest høyeste fjellet i den østlige delen av Himalaya i India.

Men da klatregruppen på åtte personer ikke kom tilbake til avtalt tid, er de nå er meldt savnet, ifølge BBC og CNN. Leteaksjonen skal være en utfordring siden det både snør og regner kraftig i området.

– Vi har satt i gang søk for å spore klatrerne etter at de ikke returnerte til basecampen, men dårlig vær forsinker oss, uttaler Vijay Kumar Jogdande, en talsmann fra Pithoragarh distriktet, til nyhetsbyrået AFP.

Satish Parashar / Shutterstock / NTB scanpix

Erfaren leder

Det skal være klatrere både fra Storbritannia, Australia, USA og India i følget som nå er savnet. Den erfarne britiske fjellguiden Martin Moran skal ha ledet gruppen. Hans firma har gjennomført mange ekspedisjoner i Himalaya.

Dagen før oppstigningen, 12. mai, delte Moran bilder av gruppen på Facebook-siden Moran Mountain. Da var de kommet til tempelet Neem Kharoli Baba i Bhowali.

Siste livstegn om gruppen ble lagt ut 22. mai. Da skal de ha nådd basecamp nummer to på 4870 meter. Denne dagen var det meningen at gruppen skulle forsøke seg på en «aldri tidligere gjennomført rute» til Nanda Devi, skriver The Independent.

Zutshi / Shutterstock / NTB scanpix

Usikker dato

Det hersker en viss usikkerhet rundt når gruppen var ventet tilbake, men de skal ha vært ventet tilbake i landsbyen Munsiyari lørdag. Det melder BBC.

– Vi er i kontakt med myndighetene i India for å følge med på meldingene om at britiske borgere er savnet. Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe briter som trenger vår hjelp, uttaler en talsperson for det britiske utenriksdepartementet.