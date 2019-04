NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg trakk frem både terrorangrepene i Norge og i New Zealand da han snakket om kampen mot terrorisme i amerikanske kongressen onsdag.

– Noen av dere her i dag er blitt direkte berørt av terrorisme og mistet mange venner og kjære. Dere kjenner til terrorismens virkelighet. Det gjør jeg også. Jeg var statsminister i Norge den 22. juli 2011 – en dato som for alltid til være til skjensel for mitt lands historie, sa Stoltenberg.

Videre fortalte han om hvordan 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya.

– Det var den mørkeste dagen i Norges historie siden 2. verdenskrig, og det var den mørkeste dagen i mitt liv, sa den tidligere lederen av Arbeiderpartiet til en stille og alvorspreget forsamling.

– Våre verdier vil seire. Frihet vil seire over undertrykkelse. Toleranse fremfor intoleranse. Og kjærlighet vil alltid seire over hat, sa han og mottok stående applaus fra forsamlingen.

Stoltenberg: Intet NATO-land er blitt angrepet

Ingen NATO-alliert er blitt angrepet av et annet land. Det minnet generalsekretær Jens Stoltenberg om da han talte til kongressen i Washington i dag.

– Vår allianse var skapt av en generasjon som har levd gjennom to ødeleggende verdenskriger. De visste alt om grusomhetene, lidelsen, og den menneskelige og materielle kostnaden av krig, sa generalsekretær Jens Stoltenberg i sin tale til USAs kongressmedlemmer.

Det første gang i historien en NATO-sjef taler til en samlet kongress, som har 535 medlemmer inkludert Senatet og Representantenes hus. Stoltenberg ble møtt med lang stående applaus og hurrarop da han kom inn i kammeret.

Det var nesten fullsatt. The Joint Chiefs of Staff – USAs øverste militære ledere – var også til stede.

Stoltenberg fremkalte også latter og smil blant kongressmedlemmene. Blant annet da han trakk frem Leiv Eriksson – «The Norseman» – som Stoltenberg sa var den første europeer i Amerika – for over 1000 år siden.

– Det ville flere visst om dersom han ikke hadde reist tilbake så fort og deretter unnlatt å fortelle om det, spøkte Stoltenberg - til humring fra de amerikanske parlamentarikerne.

– Dyp følelse av slektskap med dette fantastiske landet

Stoltenberg ble avbrutt av applaus allerede i de første minuttene.

Stoltenberg fortalte også kongressen at hans mor var født i New Jersey, til stor applaus.

– Jeg bodde dessuten i San Francisco i deler av barndommen, sa Stoltenberg, og fikk en ny runde hurrarop og applaus fra California-delegasjonen.

– Dette har gitt meg en dyp følelse av slektskap med dette fantastiske landet. Og dette båndet har styrket seg gjennom livet mitt.

Stoltenberg brukte sin egen historie som ung soldat til å beskrive hvordan hans erfaring med NATO formet seg fra en tidlig alder.

Stoltenberg: – Et mønster i Russlands oppførsel

Etter å ha snakket om NATOs betydning i fortiden begynte Stoltenberg å legge vekt på fremtidige utfordringer. Han trakk blant annet frem Russlands invasjon og annektering av Krim-halvøya.

– Våre styrker var trent og utstyrt til å holde linjen. Vi visste at vi ikke kunne utfordre Sovjetunionens styrke alene. Men vi visste også at vi ikke var alene, sa Stoltenberg.

I 2014, tok Russland Krim-halvøyen ulovlig. Det er første gang i Europa at et land har tatt en del av et annet land siden annen verdenskrig, sa Stoltenberg.

– Det er et mønster i Russlands oppførsel, sa Stoltenberg til kongressmedlemmene.

Stoltenberg trakk frem russernes brudd på nedrustningsavtalen INF. Trump har gitt Russland 180 dager på å trekke tilbake raketter utplassert i Europa.

– Tiden løper ut. Vi vil ikke ha et nytt våpenkappløp. Vi vil ikke ha en ny kald krig. Men vi kan ikke være naiv, sa Stoltenberg.

Stoltenberg: Artikkel 5 aktivert én gang – etter 9/11

Stoltenberg minner amerikanerne på at den eneste gangen NATOs artikkel 5 har vært aktivert, var etter 9/11.

– I løpet av årene har hundretusener av soldater fra Europa og Canada tjenestegjort i Afghanistan. Over tusen av dem har betalt den ultimate prisen. Og mange er blitt alvorlig skadet. Vi ærer deres tjeneste og offer, sa Stoltenberg, og fikk med det dagens største applaus.

Stoltenberg: 22. juli den mørkeste dagen i mitt liv

– Jeg var statsminister på 22 juli da Norge ble angrepet, sier Stoltenberg. Generalsekretæren snakker beveget om hvordan han opplevde angrepet på regjeringsbygget og Utøya.

– Det var den mørkeste dagen i mitt liv, sier han.

Han minnet om at det ikke er nok med blomster og ord.

– Hitler kunne ikke blitt stoppet med fredfulle protester. Stalin kunne ikke vært stanset med ord. ISIS kunne ikke vært stanset med dialog, sa Stoltenberg.

Nevnte Trump – etter hvert

Først langt ute i talen nevnte Stoltenberg president Trump for første gang, når han begynte å snakke om at NATO-medlemmene må øke bidragene sine. Republikanerne reiste seg og klappet, mens demokratene var mer lunkne.

– Alle allierte har stanset (budsjett)-kuttene. Og alle allierte har økt pengebruken. Før dette kuttet de milliarder, nå legger de til milliarder, sa Stoltenberg i en replikk som helt sikkert vil falle i god jord hos den amerikanske presidenten.

Stoltenberg avsluttet med et sterkt argument for at NATO er det eneste som kan forebygge fred i en usikker verden. Han minnet om at ingen klarte å forutse hverken 9/11 eller fremveksten av IS.

– Vi er sterkere og tryggere når vi står sammen. Det er godt å ha venner, avsluttet Stoltenberg.

NATO-sjefen er i Washington for alliansens 70-årsmarkering.

En for alle og alle for en

Stoltenberg minnet om president Harry Trumans ord da NATO ble grunnlagt: «Vi håper å skape et skjold mot aggresjon og frykt for aggresjon.»

– De grunnla NATO med en klar hensikt – å bevare fred og sikre frihet. Men en absolutt forpliktelse fra alle medlemmene av alliansen om å beskytte hverandre. De ga et løfte: En for alle og alle for en, sa Stoltenberg.

– Denne forpliktelsen har vært svært fordelaktig. Den har bevart fred, og den har opprettholdt frihet.

Invitert av Pelosi

Før talen møtte Stoltenberg med speakeren i Representantenes hus, demokrat Nancy Pelosi. De to ga en kort uttalelse til pressen.

– I dag skal vi bekrefte USAs sterke forpliktelse til varig fred og til NATO, sa Pelosi.

Lederne fra begge partiene har gått sammen om å invitere Stoltenberg til å tale i Kongressen. Med det ønsker USAs folkevalgte å forsikre sine allierte om at de fortsatt støtter forsvarsorganisasjonen. President Trump har ved flere anledninger antydet at det kan være aktuelt å trekke USA ut av NATO dersom de allierte ikke tar mer av den økonomiske byrden.

– Vi vil takke NATO for deres vennskap, partnerskap og lederskap, og for å gjøre verden til et mer fredelig sted, sa Pelosi under den korte medieseansen i Capitol-bygningen.

Pelosi takket også Stoltenberg for hans personlige lederskap. De to møttes nylig i et langt møte i Brussel.

– Takk for din sterke personlige støtte til NATO, og for at du legger vekt på våre transatlantiske bånd, sa Stoltenberg.

– Vi vet at to verdenskriger, den kalde krigen og krigen mot terror har vist at vi er sterkere sammen.

Sjelden anledning

Taler til en samlet kongress er sjeldne og eksklusive anledninger. Det betyr at de 100 senatorene og 435 kongressmedlemmene samles i kammeret i Representantenes hus. Dette gjør de vanligvis bare når presidenten gir den årlige talen om rikets tilstand, når de skal verifisere valg og i noen andre ekstraordinære omstendigheter.

I fjor var det bare én slik tale. Den holdt Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Det at jeg er invitert i Kongressen er et uttrykk for den sterke støtten til NATO fra både republikanere og demokrater, sa Stoltenberg på forhånd.

Fakta: Kongressen Kongressen holder til i Capitol-bygningen. Kongressen har to kamre, Senatet og Representantenes hus. Senatet består av to representanter fra hver delstat. De blir valgt for seks år og representerer hele delstaten. Republikanerne har flertall i Senatet og Mitch McConnell er leder. Representantenes hus består av 435 medlemmer som representerer hvert sitt distrikt. Disse er inndelt etter folkemengde. De blir valgt for to år av gangen. Demokratene har flertall i Representantenes hus, og Nancy Pelosi er leder (Speaker).

Studerte Merkel og Macron

Stoltenberg og hans taleskrivere har studert andre statsledere i forberedelsene til dagens store oppdrag. Emmanuel Macrons tale i fjor, og Angela Merkels og Gordon Browns taler i 2009 er blant tekstene de har latt seg inspirere av.

Generalsekretæren har jobbet mye med teksten, og finpusset på talen helt til siste stund.

Kun 115 utlendinger har talt for en samlet Kongress i løpet av de siste 145 årene. Blant talerne finner vi Winston Churchill, Nelson Mandela og Dronning Elizabeth, men ingen skandinaver. Kongressen har hørt fra 11 monarker og 12 kvinner, ifølge historieavdelingen i Kongressen.

Markerer lojalitet på tross av Trump

Begge kamrene i Kongressen har det siste året vedtatt resolusjoner der de uttrykker støtte til NATO. Det har vært et sterkt signal fra de folkevalgte etter at president Trump ved flere anledninger har satt spørsmålstegn ved NATOs relevans.

Det første gang en NATO-sjef taler til en samlet kongress. Invitasjonen fra Pelosi og McConnell er en sjelden tverrpolitisk avstandsmarkering fra Trumps krasse NATO-kritikk.

Det er også et klart signal om USA har lojalitet til alliansen.

– Jeg skal si at et sterkt NATO er bra for USA – for hele USA. Jeg opplever at det er et budskap som både republikanere og demokrater støtter, sier Stoltenberg.

Sterkest støtte fra demokrater

President Trump nevner ofte at Stoltenberg har gitt ham æren for økte bidrag til NATO. Pelosi og McConnell har i møtene de har hatt med Stoltenberg, vist «stor forståelse for budskapet» om at NATO også er fordelaktig for USA, ifølge Stoltenberg.

– Men det er også støtte i det amerikanske folk. På meningsmålinger er det historisk sterk tilslutning til NATO, sa Stoltenberg.

Talen til Kongressen vil trolig bli kringkastet direkte på flere av USAs nyhetskanaler.

Ifølge en måling fra Gallup i februar mener 77 prosent av amerikanerne at NATO skal opprettholdes. Alliansen har støtte fra 70 prosent av republikanere og 88 prosent av demokrater.

