For første gang på 25 år kommer ikke ordføreren i både Ankara og Istanbul til å representere partiet til president Recep Tayyip Erdogan.

Erdogans parti har holdt Istanbul helt siden han selv ble ordfører der i 1994. 25 år senere ser det moderat islamistiske partiet hans ut til å gå på et knepent tap i byen med over 15 millioner innbyggere.

Erdogans parti AKP har slitt under valgkampen fordi mange tyrkere har vært misfornøyd med prisstigning, høy inflasjon og stor arbeidsledighet.

Det sekulære partiet CHP har gjort et svært godt valg. Det er første gang siden 1977 at partiet som er orientert mot sentrum-venstre når over 30 prosent på nasjonalt plan i et lokalvalg.

Reuters/NTB scanpix

Det største opposisjonspartiet kan ha vunnet i Istanbul

Utfordreren fra det største opposisjonspartiet CHP, Ekrem Imamoglu, leder så vidt i det nesten alle stemmene er blitt talt opp.

Imamoglu har 4.159.650 stemmer mens AKPs Binali Yildirim har 4.131.761 stemmer, ifølge lederen for landets valgkommisjon. Det er så få stemmer som ikke er blitt talt opp at det ikke ligger an til at AKP kan ta igjen forspranget.

Et tap i Tyrkias suverent største by, vil svi ekstra hardt for Erdogan. Han vokste opp i Istanbul og bygget sin karriere på at han var ordfører i byen fra 1994 til 1998.

HUSEYIN ALDEMIR/Reuters/NTB scanpix

Regimetro medier fortsetter å ha regjerings kandidat som vinner

Det kan imidlertid komme innsigelser mot gjennomføringen av valget. Det er blant annet et meget stort antall ugyldige stemmer, 2–300.000. Det kan ta opptil én måned før det offisielle resultatet blir klart.

Tyrkias offisielle nyhetsbyrå Anadolu meldte først mandag morgen at opposisjonen så ut til å vinne i Istanbul. Da hadde de unnlatt å komme med nye tall i ni timer og hadde Binal Yildirim som den ledende kandidaten. Disse tallene ble heller ikke oppdatert etter at byrået siterte valgkommisjonen på at opposisjonen leder i Istanbul.

Flere av de regimetro TV-kanalene bruker Anadolus tall og fortsetter derfor mandag formiddag med oversikter som viser at Yildirim leder.

Fakta: Lokalvalget i Tyrkia Tyrkerne arrangerte lokalvalg søndag 31. mars. Det er blitt valgt ordførere, bydelsordførere og titusenvis av andre lokale politikere. Over 57 millioner tyrkere stemte. Valgdeltagelsen var på 84,5 prosent. På nasjonalt plan ble AKP største parti med 44,42 prosent av stemmene. Deretter fulgte CHP med 30,07, Iyi-partiet (7,46), MHP (7,25), og HDP (4,22). Andre småpartier fikk tilsammen 6,58 prosent av stemmene. Kilde: Nyhetsbyrået Anadolu

Skjermbilde fra Twitter

Hovedstaden er tapt for Erdogan

Allerede noen timer etter at valglokalene stengte klokken 16.00 norsk tid, begynte det å bli klart at Erdogans parti kom til å tape ordførersetet i hovedstaden Ankara for første gang på 25 år. I morgentimene mandag leder CHPs kandidat med 50,90 prosent mot AKPs 47,06 prosent av stemmene i byen med 5,5 millioner innbyggere, ifølge nyhetsbyrået Anadolu.

Ankara er Tyrkias nest største by. Byen er naturlig nok også viktig fordi byen er landets politiske sentrum.

Burhan Ozbilici/AP/NTB scanpix

– Dette er et nederlag for Erdogan

På nasjonalt plan har alliansen som står bak Erdogan vunnet med 51,74 prosent av stemmene, mens opposisjonens allianse har fått 37,64 prosent.

– Alt under 52 prosent av stemmene er et nederlag for Erdogan, sier journalist Gurkan Öztüran, som jobber for den uavhengige nyhetsnettsiden Dokuz8news.

Lederen i opposisjonspartiet CHP, Kemal Kilicdaroglu, tok resultatet som en seier.

– Folket har stemt til fordel for demokratiet, sa Kilicdaroglu søndag kveld ifølge Reuters.

Han og partiet kunne også glede seg over en ventet og klar seier i Tyrkias tredje største by, Izmir.

Emrah Gurel / TT NYHETSBYRÅN

Erdogan erklærte likevel seier på nasjonalt plan

President Erdogan erklærte imidlertid søndag kveld at hans parti hadde vunnet, siden de igjen var det største partiet og hadde vunnet flest distrikter. Han syntes å erkjenne et tap i Istanbul, men mente også det ville være bare et halvt nederlag.

– Selv om velgerne ga bort ordførervervet, så har vi vunnet nesten alle bydelene, sa Erdogan.

Tall fra det offisielle nyhetsbyrået Anadolu tyder på at dette er riktig. AKP har vunnet i 24 av 39 bydeler.

Europarådet ikke helt fornøyd med gjennomføringen av valget

Tyrkia får skryt for å ha gjennomført et valg der opposisjonen også kan vinne. Men de får likevel hard kritikk fra Europarådet, organisasjonen som ledes av Thorbjørn Jagland.

Lederen for Europarådets valgobservatører sier folk må ha anledning til å si hva de mener uten å frykte for konsekvensene.

– Jeg er redd vi ikke er helt overbevist om at Tyrkia har et så fritt og rettferdig miljø som kreves for virkelig demokratiske valg på linje med Europas verdier og prinsipper, sier Andrew Dawson i en pressemelding.

Observatørene peker blant annet på at alle partier må ha lik tilgang til dekning i mediene.

Regjeringspartiet AKP har vært dominerende i mediene, antyder tall fra

Transparency International. I statskanalen TRT fikk AKP 233 minutters dekning, opposisjonspartiet CHP 73 minutter (40 prosent negativt), regjeringens støtteparti MHP 84 minutter, opposisjonspartiet Iyi-partiet 18 minutter (45 prosent negativt), DSP 10 minutter og det kurdervennlige partiet HDP 3 minutter (60 prosent negativt).