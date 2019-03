Oksana Kyzylo (28) skjønte at noe var galt denne januardagen i 2017. Ektemannen Andrej (23) hadde ikke ringt om morgenen slik han pleide. Heller ikke om kvelden. Andrej Kyzylo tjenestegjorde som kaptein i den ukrainske hæren, og han var ved fronten i krigen i Øst-Ukraina.

Sent på kvelden tikket det inn en melding på sosiale medier. Så kom det flere. Meldingene skal ha vært fra russiske nettroll. Da Oksana åpnet den første, begynte hun å skrike. Det var et bilde av Andrej med rødt kryss over.