Japansk F-35-jagerfly er forsvunnet

Flyet forsvant fra radaren under en øvelse nord i Japan tirsdag, opplyste tjenestemenn i forsvaret ifølge AP.

Det nye toppmoderne jagerflyet var på øvelse øst for Aomori. En halv time etter at det tok av fra flybasen Misawa for å drive kamptrening med tre andre jagerfly av samme type, forsvant maskinen.

Ifølge Japan Times forsvant flyet fra radaren klokken 19.27 lokal tid 135 kilometer øst for basen.

Forsvarsminister Takeshi Iwaya opplyste til reportere at en operasjon med søk og redning var i gang. En pilot i 40-årene var savnet. Årsaken til at flyet forsvant, var tirsdag ettermiddag norsk tid ikke kjent.

12 andre F-35-fly ble satt på bakken inntil videre.

Japan har planer om å kjøpe hele 147 slike fly i årene som kommer til en pris av rundt 750 millioner kroner stykket. Norge har bestilt 52 slike fly.