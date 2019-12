Skal myndighetene hente hjem kvinner som har sluttet seg til Den islamske staten (IS), eller skal man nøye seg med å hente hjem barna?

Dette har vært et brennhett tema for Norge og mange andre land siden IS i mars i år ble slått militært i Syria. Al-Hol-leiren er blitt et kjent navn over hele Europa. I leiren befinner det seg 3000 utenlandske kvinner med IS-bakgrunn sammen med sine 7000 barn.

Hva man skal gjøre og ikke gjøre for kvinnene og barna, kan nå føre til splittelse i den ferske finske regjeringen, en regjering som denne uken ble hyllet i internasjonal presse fordi den har en ung kvinnelig statsminister.

Fakta: Kvinnene i Al-Hol Det skal være 11 finske kvinner med IS-tilknytning i Al-Hol-leiren i Syria. De 11 kvinnene har tilsammen 33 barn. Kvinnene skal ha reist ned til Syria mellom 2012 og 2015, ifølge Hufvudstadsbladet. 3000 utenlandske kvinner og de 7000 barna deres ble plassert i Al-Hol-leiren etter at IS ble beseiret på slagmarken i våres. Det er fem norske kvinner med IS-bakgrunn i Syria, enten i Al-Hol eller Roj-leiren. De har tilsammen seks barn. De lokale myndighetene i Syria sier de ikke har kapasitet til å ta seg av alle kvinnene og barna og har bedt hjemlandene om å hente dem hjem. De sier det ikke er noen god løsning å skille barna fra mødrene deres.

Lehtikuva Lehtikuva, Reuters/NTB scanpix

Rykter om aksjon skapte politisk storm

En samlet opposisjon har reagert på opplysninger om at regjeringen har startet en aksjon for å hente hjem både barna og mødrene deres. Regjeringens fremferd har vært «utydelig og betenkelig», ifølge Sannfinnenes leder Jussi Halla-Aho.

Den finske utenriksministeren Pekka Haavisto, som også satt i den forrige regjeringen, har fått hard kritikk. Han sier hensynet til barna og den usikre situasjonen i Syria førte til at man la planer for hvordan man kunne hente hjem både barna og mødrene. Men han benekter at det pågår en slik operasjon nå.

Sergei Grits, AP/NTB scanpix

Kilde: Kvinnene har fått beskjed om å forberede avreise

– De siste dagene har det kommet frem ulike scenarioer, men at man forbereder scenarioer er normalt tjenestemannsarbeid. Slik planlegging diskuteres ikke i offentligheten. Om det skulle finnes en operasjon, ville den informasjonen komme først til meg. Men en slik finnes ikke, sier Haavisto ifølge Hufvudstadsbladet.

En kilde i Syria opplyser til Aftenposten at vaktene i Al-Hol har gått rundt i leiren og fortalt til de finske kvinnene der at de må forberede seg på å reise derfra. Det har vært forhandlinger med Finland om hjemsendelse av både kvinner og barn, bekrefter en talskvinne for utenriksavdelingen til de lokale myndighetene i det nordøstlige Syria.

– Vi har forhandlet med dem, men har ikke blitt enig med finske myndigheter ennå, sier en talsperson for utenriksavdelingen til Aftenposten.

Det skal befinne seg 11 kvinner og 33 barn med tilknytning til Finland i Al-Hol-leiren. Aftenposten snakket i våres med finske Sanna fra Helsinki i Al-Hol-leiren. Hun sa da at hun og de fire barna hennes gjerne ville tilbake til Finland.

Afshin Ismaeli

Regjeringen skal være splittet i saken

Opposisjonen har i en interpellasjon krevd svar på om det foregår en aksjon for å hente hjem både mødre og barn. De vil også ha en forklaring på hvordan prosessen har foregått i utenriksdepartementet og om utenriksminister Haavisto har gitt riktige opplysninger til nasjonalforsamlingen.

Flere opposisjonspartier antyder at de kan komme til å kreve utenriksministerens avgang. Det spørs også om hele regjeringen lever farlig.

Regjeringen består av fem partier, og det er uenighet internt i regjeringen, bekrefter De grønnes leder Maria Ohisalo.

Regjeringspartiet Centerns linje er at barna, men ikke mødrene, kan hjelpes hjem, mens utenriksminister Pekka Haavisto fra De grønne mener det ikke er mulig å skille barna fra foreldrene og bare hente hjem barna.

Onsdag skal Riksdagen stemme over om de har tillit til regjeringen.

Jussi Nukari, LEHTIKUVA/Reuters/NTB scanpix

Finansministeren arrangerte avstemning på Instagram

Center-leder og finansminister Katri Kulmuni gjorde seg denne uken bemerket ved å arrangere en slags avstemning på sin Instagram-konto om Al-Hol-kvinnene skal hentes hjem.

– Dette er forferdelig, reagerte Andrew Stroehlein, kommunikasjonssjef for menneskerettighetsgruppen Human Rights Watch.

Finansministeren fjernet senere innlegget fra Instagram og beklaget.