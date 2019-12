Et hav av journalister gjorde det de kunne for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Flere hadde med seg fargerike plakater. De ønsket alle å få stille Russlands president, Vladimir Putin, et spørsmål. I realiteten er dette et nøye regissert presseshow - ingen spørsmål er tilfeldige.

Svarene forteller likefullt mye om hvordan Putin og russiske myndigheter analyserer dagens virkelighet. Landets sterke mann ga svar på alt fra klima, Trump, nedrustning og dopingutestengelse.