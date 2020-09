Hviterusslands opposisjon danner nytt parti i håp om reform

Den hviterussiske opposisjonspolitikeren Maria Kolesnikova har dannet et nytt parti som skal jobbe for politiske, sosiale og økonomiske reformer i landet.

Den hviterussiske opposisjonspolitikeren Maria Kolesnikova har stiftet et nytt parti som skal arbeide for reformer i landet. AP / NTB scanpix

NTB-DPA-Ritzau

Nå nettopp

I en kunngjøring mandag sier 38 år gamle Kolesnikova at partiet vil hete «Vmeste», som på norsk betyr «sammen», og at partiet skal være en plattform for dem som ønsker endringer i Hviterussland.

Landet har vært preget av massedemonstrasjoner siden valget 9. august, der president Aleksandr Lukasjenko, som har sittet ved makten siden 1994 og er blitt omtalt som «Europas siste diktator», ifølge landets valgkommisjon fikk om lag 80 prosent av stemmene.

Demonstrantene hevder, med støtte fra EU, at resultatet er et resultat av valgfusk, og at den reelle vinneren er opposisjonens kandidat Svetlana Tikhanovskaja. Tikhanovskaja har etter valget flyktet til Litauens hovedstad Vilnius, der hun nå oppholder seg i eksil.

Kolesnikova ledet valgkampen for opposisjonskandidaten Viktor Babariko, som ble fengslet før valget. Hun er blant de mest fremtredende i bevegelsen mot landets autoritære leder.

– I løpet av de siste tre månedene har vi sammen oppnådd mer enn vi har gjort de siste 26 årene. Sammen har vi kjempet, og vi vil fortsette å kjempe for frihet og fremtiden vår, sier Kolesnikova i en videomelding mandag.

Søndag, på Lukasjenkos 66-årsdag, demonstrerte opp mot 100.000 i hovedstaden Minsk. De ble møtt av et massivt politi- og militæroppbud.

Til sammen er om lag 7.000 personer blitt pågrepet eller satt i arresten siden demonstrasjonene brøt ut. Enkelte hevder å ha blitt torturert i myndighetenes varetekt.