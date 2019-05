Soldater ble dømt til ti år i fengsel for massakre. Etter mindre enn ett år ble de løslatt

Det bekrefter en talsperson for fengselet mennene satt i på en pressekonferanse mandag, ifølge BBC.

Høsten 2017 ble ti rohingya-menn drept av myanmarske soldater i landbyen Inn Dinn i delstaten Rakhine. Rohingya-minoriteten er en muslimsk folkegruppe som over lengre tid er blitt diskriminert, undertrykket og forfulgt av myndighetene.

Syv gjerningsmenn ble arrestert for å ha stått bak drapene, og i 2018 ble de dømt til ti års fengsel. Men mandag bekrefter fengselet i Myanmar at soldatene «ikke lengre er i deres varetekt». Det ble ikke gitt noen ytterligere kommentarer om løslatelsen.

Bedt om å holde tett

Ifølge Reuters ble gjerningsmennene løslatt allerede i november, mindre enn ett år etter at de fikk dommen på ti år.

En av de løslatte soldatene har bekreftet overfor nyhetsbyrået at han er blitt løslatt, men ønsker ikke å kommentere mer, annet enn at han er blitt instruert til å holde tett om saken.

Ildspåsettelse, voldtekt og drap

De syv nå løslatte soldatene er de eneste som ble arrestert i forbindelse med massakren i Rakhine.

Det er også disse hendelsene de to Reuters-journalistene Wa Lone og Kyaw Soe Oo ble arrestert for å skrive om. I en artikkel om ble publisert i 2018 forklarte de to journalistene i detalj om hvordan rohingya-minoriteten ble forfulgt, og myanmarske soldater ble anklaget for ildspåsettelse, voldtekt og drap. Selv ble journalistene pågrepet i desember 2017, siktet for å ha lekket statshemmeligheter.

De ble da dømt til syv års fengsel, men ble løslatt i mai i år, etter 511 dager i fengsel.

Mer enn 700.000 mennesker har flyktet landet på grunn av forfølgelsene i Myanmar.

Frikjenner seg selv

Ifølge BBC blir fengslingen av Wa Lone og Kyaw Soe Oo og løslatelsen av de syv soldatene av observatører sett på som en klar indikasjon på militærets rolle i behandlingen av rohingya-minoriteten.

Annet enn drapene på de ti mennene i Inn Dinn har militæret i Myanmar frikjent seg selv for alle andre anklager om angrep og forfølgelse av den muslimske folkegruppen, til tross for flere vitnesbyrd fra rohingya-flyktninger.