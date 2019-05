Nord-Korea stempler Trump-rådgiver som «ubrukelig menneske»

Det var feil av Bolton å konkludere med at Nord-Korea ikke respekterte FNs resolusjoner etter at de testet missiler, sier Nord-Koreas utenriksdepartement i en uttalelse via landets statlige nyhetsbyrå KCNA mandag. Det melder Reuters.

I en uttalelse som siterer en representant for utenriksdepartementet, står det at å slutte med missiltester betyr å gi opp retten til å forsvare seg selv. Nord-Korea kaller Bolton også et «ubrukelig menneske».

Representanten mener Bolton jobber mer for å ødelegge freden og sikkerheten, enn å bevare den.

I tillegg til å mene at Nord-Korea bryter med FNs resolusjoner, sa Bolton lørdag at tiltak må gjøres. Han sa imidlertid at USA fremdeles er innstilt på å gjenoppta samtalene med landet.