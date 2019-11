Israelsk soldat tiltalt. Skjøt palestiner for moro skyld.

Skytingen av palestineren ble fanget opp på video, mest sannsynlig filmet av en av de israelske soldatene.

Palestineren ble skutt med en kule som var dekket med gummi. Skytingen skjedde i mai ved en av kontrollpostene langs Vestbredden, ikke langt fra Jerusalem. Det er ikke kjent hvor sterkt han ble skadet siden palestineren aldri meldte fra om hendelsen til politiet. På videosnutten kan man høre at han skriker ut i smerte og faller i bakken.

Det israelske justisdepartementet har konkludert med at grensevakten skjøt palestineren for moro skyld, melder Haaretz.

הערב במהדורת השבת ב- @newsisrael13 נביא תיעוד בלעדי של אחד מלוחמי מג"ב מבצע ירי בכדור ספוג לעבר פלסטיני שלא מהווה סכנה וידיו באוויר



הפלסטיני שרצה להיכנס לישראל הורחק בידי לוחמי מג"ב ובעודו חוזר לשטחים נורה בגבו ללא כל סיבה ונפצע pic.twitter.com/11A4CrEDhz — yishai porat (@yishaiporat) November 2, 2019

Han gikk bort fra soldatene hele tiden

På videofilmen fra hendelsen kan man se at palestineren blir avvist ved en grensepost, og at han går vekk fra de israelske soldatene mens han holder begge armene i været. I den ene hånden holder han en svart sekk. Man kan se at mannen går et godt stykke nedover veien, og at han har ryggen til de israelske soldatene idet han blir skutt.

Soldaten som avfyrte skuddet, er blitt tiltalt for mishandling og for uforsvarlig omgang med våpen og risikerer maksimalt å bli straffet med tre års fengsel. Hun og to andre tjenestemenn er også tiltalt for å ha forsøkt å dekke over det som skjedde i etterkant.

Skulle egentlig etterforske vold mot en annen palestiner

Soldaten som skjøt, var inne til førstegangstjeneste og tjenestegjorde i det israelske grensepolitiet da skytingen skjedde. Hun er blitt fjernet fra tjenesten i grensepolitiet, opplyser det israelske politiet til Haaretz. De har sendt ut en uttalelse der de sier at de tar skyteepisoden svært alvorlig og at «den ikke er representativ for det arbeidet grensepolitiet gjør».

Israelsk politi kom over hendelsen ved en tilfeldighet mens de etterforsket anklager om at en annen palestiner var blitt banket opp.

424 palestinere er blitt skutt og drept av israelske sikkerhetsstyrker ved Vestbredden siden 2009, ifølge B’Tselem – det israelske informasjonssenteret for menneskerettigheter i de okkuperte områdene.