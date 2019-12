Ukraina nervøse før toppmøte: «Ikke snakk med Putin alene!» «Pass deg for KGB-triksene!»

Volodymyr Zelenskyj var komiker da hjemlandet Ukraina ble kastet ut i kaos og krig i 2014.

Et massivt folkelig opprør førte til at den prorussiske presidenten Viktor Janukovitsj måtte trekke seg. Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøyen etter en svært omstridt folkeavstemning, og det brøt ut krig mellom prorussiske separatister og regjeringsstyrker øst i landet.

Zelenskyj oppsummerte i 2014 at russiske soldater ikke beveget seg inn i Ukraina, men at de sto på den østlige grensen samtidig som grensen ble dyttet stadig lenger mot vest.

Det var lett for den unge komikeren å spøke om situasjonen for fem år siden. Etter at han ble valgt til president tidligere i år, har det imidlertid vært langt mellom latterkulene.

Og mandag møter han sin største utfordring så langt: For første gang på tre år skal lederne i Ukraina og Russland, med støtte fra Frankrike og Tyskland, prøve å finne en løsning på konflikten som har tatt livet av minst 13.000 mennesker midt i hjertet av Europa.

Fakta: Normandie-gruppen Gruppe av land som arbeider med en fredsprosess i Ukraina. Her er Ukraina, Russland, Tyskland og Frankrike representert.

Men det blir alt annet enn enkelt. Han skal opp til eksamen, skriver ukrainske medier. Og dette er fire av hans største utfordringer:

1. Mistet støtten på hjemmebane

Zelenskyj vant presidentvervet ved å love en slutt på korrupsjonen og fred med den østlige delen av Ukraina. Det første er lett å få støtte for. Ingen er for korrupsjon, men tilnærmingen til konflikten med Donbass-regionen, splitter landet:

Under 20 prosent av Ukrainas befolkning støtter hans politiske rammeverk for fred

Omtrent 25 prosent ønsker å fortsette å kjempe mot separatistene

Rundt 35 prosent ønsker å erklære områdene for okkupert av Russland, men ikke bruke militær makt til å vinne dem tilbake, viser en nylig gjennomført spørreundersøkelse.

I hovedstaden Kiev har det vært jevnlige demonstrasjoner mot den sittende presidenten.

– Hvis presidenten signerer noe som gir Russland økt innflytelse i Ukraina, vil det bli opprør, sier Volodymyr Ariev, medlem av opposisjonspartiet til den tidligere presidenten Petro Porosjenko til New York Times.

Valentyn Ogirenko, Reuters / NTB scanpix

Fakta: Krigen i Øst-Ukraina Har pågått i fem år. 13.000 mennesker er drept. Ytterligere 30.000 mennesker er skadet. 1,3 millioner mennesker er drevet på flukt. Kilde: OHCHR, FNs kommissær for menneskerettigheter.

2. Formidabel motstander

Den tidligere presidenten, Porosjenko selv, er enda tydeligere. I et innlegg fredag advarer han sin etterfølger på det sterkeste mot Russlands president og hans «KGB-triks».

«Ikke snakk med Putin alene», skriver han, og følger opp med:

«Aldri stol på Putin. Han manipulerer alt: innhold, fakta, figurer, kart, følelser. Han hater Ukraina og ukrainere», skrev Poroshenko i avisen Ukrainskaja pravda.

Mye av misnøyen stammer fra at krefter i Ukraina er redd for hva den uerfarne Zelenskyj kan komme til å gi erfarne forhandlere fra Russland.

Uansett hvilket scenario den ukrainske presidenten ser for seg, mangler han selv og laget hans erfaring. Og de er uinteressert i å gjøre noe med det, konkluderer Petr Sjuklinov i en kommentar på Liga.net.

3. Ulike interesser

Zelenskyj selv sier at han ønsker tre ting ut av møtet: Nok en fangeutveksling, innføring av en våpenhvile og et forbud med alle illegale væpnede grupper på Ukrainas territorium.

Men det er to store spørsmål det hele egentlig dreier seg om, sier forsker Tor Bukkvoll.

– Det handler om når Ukraina skal få tilbake kontrollen over sin østgrense, og når og under hvilke forutsetninger det skal holdes lokalvalg i det okkuperte området, sier han.

Bukkvoll understreker at dette i stor grad handler om rekkefølge: valg først og så kontroll – eller omvendt?

Fakta: Steinmeier-planen Navnet stammer fra Frank-Walter Steinmeier, nåværende president i Tyskland, som var utenriksminister i 2015. Etter at krigen brøt ut i Øst-Ukraina, signerte partene den såkalte Minsk-avtalen som skulle føre til våpenhvile. Men denne ble ikke holdt. Steinmeier lanserte derfor en forenklet avtale i 2015, kalt Steinmeier-avtalen: I denne slås det fast at det skal holdes valg i de separatistkontrollerte områdene i øst.

Valget skal overvåkes av internasjonale observatører.

Hvis observatørene godtar valget, skal området innvilges en spesiell status.

Samtidig skal Ukraina få tilbake kontrollen over grensen mot Russland. Denne er nå godkjent av Ukraina, men det hersker fremdeles tvil om rekkefølgen på punktene.

Mye av spenningen i prosessen videre, er knyttet til detaljene i en autonomiavtale for disse områdene.

– Russland ønsker at disse områdene skal få så mye autonomi at de i praksis kan kontrolleres politisk fra Moskva. Det vil da kunne føre til at de får vetorett når det gjelder ukrainsk medlemskap i NATO og EU. Det kan ikke Kiev gå med på, sier Bukkvoll, som mener at dette er grunnen til at det er vanskelig å være positiv med tanke på møtet mandag.

Gleb Garanich, Reuters / NTB scanpix

4. Har Zelenskyj mistet de alliertes støtte?

Den siste hovedutfordringen for den ukrainske presidenten, er at det i det siste er sådd tvil om hvor mye internasjonal støtte Ukraina har i møte med det store Russland.

Ukraina og Zelenskyj spiller for eksempel en nøkkelrolle i riksrettssaken som foregår i USA. I en tid der Ukraina kunne trenge en ukomplisert og uforbeholden støtte fra USA, må landet i stedet prøve å balansere slik at de ikke støter republikanere eller demokrater i den pågående saken.

Evan Vucci, AP / NTB scanpix

Tidligere har Angela Merkel, Tysklands forbundskansler, vært Ukrainas høye beskytter. I det siste har de to landene hatt ulike interesser i Russlands store energiprosjekt – gassledningen Nord Stream 2.

Mens Tyskland er for bygningen, vil ferdigstillingen av denne koste Ukraina 3 milliarder dollar i året, skriver TIME Magazine.

Verten for møtet, den franske presidenten Emmanuel Macron, har til nå også vært Ukrainas faste støttespiller. Men i november ble ukrainere bekymret da Macron sa at Russland ikke er NATOs fiende, men burde bli behandlet som en partner, skriver TIME som har valgt å la den ukrainske presidenten pryde forsiden i utgaven før det viktige møtet.

Helene Skjeggestad er Aftenpostens korrespondent i Russland.

