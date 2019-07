Den 28 år gamle kvinnen var høygravid da hun ble arrestert og plassert i en glattcelle i bydelen Bronx i New York. Da det viste seg at hun var i ferd med å føde, ble hun lagt i jern og fraktet til et sykehus i nærheten. Der måtte hun gjennomgå fødselen iført håndjern og lenker.

The New York Times skriver at hun holdt på å miste sin ufødte datter.

– Ingen kvinne bør noensinne måtte gå gjennom en traumatisk opplevelse som dette, sier 28-åringen.

Loven i New York forbyr å legge gravide fanger i jern under fødsel, men politifolkene som fulgte henne til sykehuset gjorde det likevel. Hun gjennomførte fødselen med lenker og én hånd fastlåst til sengen.

Kvinnen tok ut stevning mot New York for umenneskelig opptreden og brudd på reglene. De lokale myndighetene nektet for å ha handlet ulovlig, men har senere skjerpet regelverket gått med på å betale kvinnen 610.000 dollar i erstatning.

I store deler av USA er det tillatt å legge gravide i jern, men i flere stater blir regelverket nå revurdert etter at medisinere og forskere advarer mot praksisen fordi den kan være livstruende for kvinner og ufødte barn.