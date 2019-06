USA vil sende 1.000 flere soldater til Midtøsten

Opplysningen fra Pentagon kommer etter flere dagers eskalering av ordkrigen mellom USA og Iran.

Ifølge amerikanske talsmenn er styrkeøkningen i området nødvendig for å være beredt til å møte en økende trussel fra Iran. Den økte beredskapen vil bestå av væpnede tropper og mere personell for økt overvåking og etterretning i regionen.

– Ønsker ikke konflikt

Fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan sa i uttalelsen at den økte militære tilstedeværelsen vil være for å forsvare amerikanske interesser.

– USA vil ikke gå inn i en konflikt med Iran, sa Shanahan, og begrunnet utplasseringen av flere soldater med at de skulle øke sikkerheten for militærstyrkene som allerede er utplassert i regionen.

Den økte spenningen mellom USA og Iran kommer etter at Iran mandag opplyste at lageret av anriket uran vil overstige den fastsatte grensen på 300 kilo innen 27. juni. Samtidig beskylder USA landet for å stå bak angrepene mot flere tankskip i Omanbukta de siste dagene. Iran har på sin side hevdet at det er USA som har angrepet skipene.

Spent om uran

Grensen på 300 kilo er fastsatt i atomavtalen som Iran inngikk med USA, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Kina og Russland i 2015. Den legger sterke begrensninger på Irans atomprogram slik at det ikke skal kunne brukes til å produsere atomvåpen. Til nå har IAEA kunnet fastslå at Iran har holdt seg til avtalen.

I fjor kunngjorde president Donald Trump at han ville trekke USA fra avtalen. Han innførte strenge sanksjoner mot Iran. Mandagens uttalelse fra Iran tolkes som en bekreftelse på at også Iran nå er fast bestemt på å bryte avtalen.

Tidligere mandag ba Tyskland, Frankrike og Storbritannia Iran om ikke å lagre mer uran enn hva landene ble enige om da atomavtalen ble inngått.