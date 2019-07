Tunisia forbyr nikab i offentlige bygninger

Beslutningen kommer etter at Tunisia hevet sikkerhetsnivået som følge av at to personer ble drept og sju skadd i et selvmordsangrep i Tunis 27. juni.

Ifølge et dokument som er skrevet under av Chahed, forbys adgang til offentlige bygninger og institusjoner for dem som har tildekket ansikt.

Tunisiske menneskerettighetsaktivister har bedt om at forbudet bare skal være midlertidig.

– Vi står for friheten til å kunne kle seg som man ønsker, men med den nåværende situasjonen med terrortrusler i Tunisia, kan avgjørelsen rettferdiggjøres, sier menneskerettighetsforkjemper Jamel Msallem.

Tunisias innenriksminister ba i februar 2014 politiet om å øke tilsynet med bruk av nikab som en del av tiltakene mot terrorisme, da plagget kan brukes som forkledning.

I 2011 førte et lignende forbud til store protester. 200 islamister stormet universitetet i den tunisiske byen Sousse etter at utdanningsdepartementet besluttet å utestenge elever med nikab.