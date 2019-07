Storbritannia har i en årrekke vært det desidert mest populære studielandet for nordmenn. Ifølge SSB var det i underkant av 4000 norske studenter i Storbritannia i 2018. Flere hundre av disse er på utveksling.

Vet lite før man har en avtale

Storbritannia har frist til å forlate EU den 31. oktober i år. Foreløpig vet man lite om hva som vil skje med utvekslingsstudentene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø gikk i april ut og advarte utvekslingsstudenter mot å søke seg til Storbritannia. I etterkant endret departementet rådet og sa at det likevel var trygt å reise på utveksling til Storbritannia.

Dette gjaldt imidlertid de studentene som skulle reise høsten 2019. For dem som skal dra våren 2020 eller senere, er situasjonen fremdeles uavklart.

– For det mindretallet som søker om et studieopphold i Storbritannia gjennom Erasmus +, så er det viktig å være klar over at ikke er sikkert at det går som planlagt, men det er opp til studentene selv å avgjøre om de vil søke eller ikke, sier Nybø.

Hun påpeker at de fleste norske studentene i Storbritannia tar hele graden der og ikke vil bli påvirket av utfallet av brexit.

Hun har stor forståelse for at situasjonen skaper usikkerhet for utvekslingsstudentene. De fleste av dem har søknadsfrist i september.

– Vi håper vi har mer informasjon når fristen nærmer seg, sier Nybø.

Jan T. Espedal

Uten en avtale kan alt skje

Hva som skjer med fremtidige studenter i Storbritannia, er helt avhengig av om de forlater EU med eller uten en avtale, forklarer Thomas Ekman Jørgensen, senior politisk koordinator i European University Association.

– Hvis det ikke blir noen avtale og Storbritannia ikke bidrar til EUs budsjett, så kan alt skje. Det vil være en veldig alvorlig situasjon for alle, sier Ekman Jørgensen.

Studentene som allerede er i Storbritannia, vil kunne fullføre studiene. De som søker på nye studier nå, bør sette seg nøye inn i regelverket og vurdere de ulike risikoene.

– Hvis man tar et profesjonsstudium, bør man sjekke om graden vil bli godkjent i hjemlandet dersom det ikke blir noen avtale, forklarer Ekman Jørgensen.

Kan bli dyrt for britiske studenter

Britiske studenter i utlandet vil også merke konsekvensene av en «hard» brexit.

– Hvis det ikke blir noen avtale, kan enkelte land behandle dem som om de kommer fra den andre siden av verden, for eksempel når det gjelder skolepenger, sier Ekman Jørgensen.

Ved Universitetet i Oslo kan de foreløpig ikke si noe om hvordan brexit vil påvirke britiske studenter.

– Vi vet først etter oktober, eventuelt etter at avtalen er klar, hvilke konsekvenser brexit vil ha for britiske søkere og studenter, sier pressekontakt Hege Svanes.

Kan bli mer papirarbeid

Flertallet av de norske studentene i Storbritannia blir relativt lite påvirket av brexit.

– De som opplever størst usikkerhet er Erasmus-studentene, men flertallet av våre medlemmer er helgradsstudenter, forteller Hanna Flood, president i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA).

Hun forteller at Lånekassen vil fortsette å gi støtte til de samme utdanningene som i dag, og at kostnadene vil bli de samme fordi nordmenn også i dag må betale såkalte internasjonale skolepenger og ikke får de rabatterte EU-prisene.

– Det kan hende det blir litt papirarbeid dersom det blir visumplikt, sier Flood.