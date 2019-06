Nettsiden latterliggjør Joe Biden. Mannen bak ble omtalt som «uunnværlig» av Trumps valgkampsjef.

De siste tre månedene har JoeBiden.info vært den mest populære nettsiden om demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Nettsiden latterliggjør den tidligere visepresidenten med en rekke videoer som viser at Biden tar på kvinner og jenter, kontroversielle standpunkt han har hatt i løpet av sin lange politiske karriere og lite heldige uttalelser om tidligere president Barack Obama.

Men hvem står bak? Alt som står på nettsiden, er at det er en politisk parodi og at den er betalt av «BY AN American citizen FOR American citizens». Det påpekes at nettsiden ikke er laget av en politisk kampanje.

Men mannen bak nettsiden er definitivt å regne som en av president Donald Trumps støttespillere. Avisen The New York Times har avslørt at det er Patrick Mauldin som står bak.

Carolyn Kaster, AP / NTB scanpix

Vil hjelpe demokrater å «forstå fakta»

Brødrene Patrick og Ryan Mauldin driver selskapet Vici Media Group, et politisk konsulentselskap fra Austin i delstaten Texas.

Selskapet har laget en rekke videoer og annet digitalt innhold for valgkampen som forsøker å få president Donald Trump gjenvalgt til en ny periode i Det hvite hus.

Trykker du deg inn på nettsiden til de to brødrene, blir du møtt av ordene «We Kick» etterfulgt av et esel, symbolet til det demokratiske partiet. Et esel omtales som kjent på to måter i USA: «Donkey» eller «ass».

– Nettsiden er ment å hjelpe demokrater slik at de skal forstå fakta, sier Patrick Mauldin til The New York Times.

Han valgte å holde navnet sitt borte fra nettsiden fordi folk har en tendens til å avvise ting de ikke liker, spesielt hvis det kommer fra noen på «den andre siden», sier han.

Vici Media Group slo seg for alvor opp i det politiske landskapet i USA da de ble hyret inn til å bidra med digitalt innhold til Trumps valgkamp i 2016. Brad Parscale, som drev presidentens digitale valgkamp i 2016 og nå er Trumps valgkampsjef, har omtalt Patrick Mauldin som en «uunnværlig brikke» i den digitale valgkampen i 2016.

Andrew Harnik, AP / NTB scanpix

Politisk trolling

The New York Times sammenligner informasjonen som spres gjennom nettsiden, med nettsider satt opp av russiske nettroll under presidentvalgkampen i 2016.

Flere valg- og sikkerhetseksperter som avisen har snakket med, frykter dette bare er starten.

De mener at flere slike nettsider, som sprer desinformasjon om politiske kandidater, vil prege den digitale sfæren frem mot presidentvalget i 2020. De omtaler trolling som en politisk strategi.

Trump-kampanjen: Flott at de hjelper

Tim Murtaugh, kommunikasjonssjef for presidentens valgkampanje, ville ikke kommentere spørsmål om nettsiden. Men han sier følgende:

– Det er flott at talentfulle tilhengere av presidenten bruker tiden sin til å hjelpe Trump med å bli gjenvalgt.

Patrick Mauldin påpeker til avisen at han har betalt for nettsiden selv og at den ikke er laget for Trumps valgkampanje, men erkjenner at Trump-kampanjen kjenner til den.

Knuser den offisielle

Joe Bidens valgkampanje har kjent til den falske nettsiden i flere måneder, ifølge talsperson T.J. Ducklo. De har derimot ikke kjent til hvem som har stått bak.

– Tenk deg vår overraskelse over at et nettsted fylt med desinformasjon, er produktet til en person knyttet til Trump-kampanjen, sier Ducklo.

I midten av mars begynte Mauldin å markedsføre Biden-nettsiden på Reddit, innen slutten av mai hadde over 390.000 unike brukere vært innom. Til sammenligning hadde rundt 310.000 vært innom Bidens offisielle nettside.

Jonathan Ernst, Reuters / NTB scanpix

«Forstyrrende og engasjert»

Internt i Det republikanske partiet blir Patrick Mauldin omtalt som en kommende stjerne, som anerkjennes for sin skøyeraktige humor og kunnskaper om teknologi, skriver avisen.

I tillegg til Joe Biden har Mauldin anonymt opprettet falske nettsider om de tre andre favorittene blant demokratenes presidentkandidater: Bernie Sanders, Elizabeth Warren og Kamala Harris.

Men ingen av de andre nettsidene har skapt like mye trafikk som den om den tidligere visepresidenten. Mauldin insisterer på at det ikke er snakk om noe dobbeltspill.

– Det er ingenting ved nettsiden som antyder at den lener den ene eller andre veien. Fakta er ikke partipolitisk, sier han.

Kevin Lamarque, Reuters / NTB scanpix

Ble inspirert av russerne i 2017

Trodde du dette er et triks bare brukt av republikanerne? Da tar du feil.

I 2017 utga en gruppe demokrater seg for å være konservative i et forsøk på å splitte republikanere under suppleringsvalget til Senatet. Demokraten Doug Jones vant valget knepent foran den omstridte republikaneren Roy Moore.

Spredning av desinformasjon slik russerne gjorde det under presidentvalget i 2016, er ulovlig, ettersom de ikke er amerikanske borgere. Hvis amerikanske statsborgere troller eller sprer desinformasjon, er de beskyttet av den amerikanske grunnlovens rett til ytringsfrihet.

Derfor er nettsiden til Mauldin godt innenfor det som er lovlig i USA. Han sier poenget med nettsidene er å hjelpe demokratene med å se hvordan kandidatene deres virkelig er.

Hvorvidt nettsidene er villedende, sier han følgende:

– Folk legger for stor vekt på identitet fremfor å etterforske sannheten selv.