Trump forsøkte å så tvil om varslerens troverdighet. Da avslørte New York Times at vedkommende er CIA-agent.

Kongressdemokratene Elliot Engel, Adam Schiff og Elijah Cummings mener Trumps forsøk på å stanse potensielle vitner kan være ulovlig.

– Trusler om vold fra landets leder har en skremmende effekt på hele varslerprosessen, noe som har alvorlige følger for vårt demokrati og nasjonale sikkerhet, sier demokratene i en uttalelse.

Trump sa torsdag at han ønsket å identifisere både varsleren og hans eller hennes kilder. Under en tilstelning for USAs FN-delegasjon torsdag sammenlignet Trump varsleren med en spion.

– Dere vet hva vi pleide å gjøre i gamle dager da vi var smarte, ikke sant? Med spioner og forræderi, sant? Vi håndterte dem litt annerledes enn vi gjør nå, sa Trump. Her kan du høre lydopptaket i sin helhet.

Forræderi i USA kan medføre dødsstraff.

Avslører detaljer om varsleren

Varsleren skriver at vedkommende i løpet av en fire måneders periode fikk vite fra et halvt dusin tjenestemenn i Det hvite hus at Trump forsøkte å få et annet land til å blande seg inn i neste års presidentvalg. Saken har utløst en riksrettsprosess mot Trump.

Torsdag kunne New York Times avsløre at varsleren er en CIA-agent som har arbeidet ved, og har inngående kjennskap til, Det hvite hus. Avisen skriver videre at varsleren er en analytiker med ekspertise på Europa og ukrainsk politikk.

Ifølge avisen delte varsleren først sine bekymringer om presidentens maktmisbruk og Det hvite hus’ forsøk på å skjule utskrifter av samtalene med den ukrainske lederen, med CIAs øverste advokat. Advokaten tok så bekymringsmeldingen videre til Det hvite hus og justisdepartementet. I mellomtiden sendte CIA-agenten også et formelt varsel på egen hånd.

New York Times har fått kritikk fra flere, blant annet av ansatte i etterretningstjenesten, for å publisere informasjon som kan sette varsleren i fare eller virke avskrekkende på potensielle fremtidige varslere.

Avisens redaktør begrunner avgjørelsen med at de ønsket å legge frem informasjon som lar leserne selv avgjøre hvorvidt varsleren er troverdig eller ikke.

«Presidenten og noen av hans støttespillere har angrepet varslerens troverdighet,» skriver redaktør Dean Baquet i New York Times i en uttalelse fredag.