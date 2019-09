«Forente Russlands monopol ødelegger landet vårt.»

Slik konkluderer den sterkeste gruppen av opposisjonelle i Russland i kampanjen «Smart stemming». Frontperson for kampanjen er den mest kjente opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

Han har bedt innbyggere om å bli med på en kampanje for å slå ut kandidater fra det mektige partiet Forente Russland. Partiet kalles ofte president Vladimir Putins parti ettersom han støtter partiet, og partiet støtter ham.

Planen var enkel: Ut ifra hvilket valgdistrikt du tilhører, ble du bedt om å stemme på den kandidaten som lå best an til å slå kandidaten fra Forente Russland.

Søndag gikk moskovittene til urnene.

Tirsdag er det klart at det mektige partiet mister en tredjedel av setene i Moskvas duma.

– Gratulerer, alle sammen. Jeg vil bare gå rundt i Moska og kysse alle sammen, skriver Navalnyj på sin hjemmeside.

Shamil Zhumatov, Reuters / NTB scanpix

Fakta: Valg i Russland Søndag 8. september gikk russerne til valg for å velge: Nye guvernører i 16 regioner (inkludert St. Petersburg), medlemmer til lovgivende organer i 13 regioner (inkludert Moskva). Tre ordførere og byregjeringer i 22 byer sto også på valg. 56 millioner mennesker hadde mulighet til å avlegge en stemme, og 47.000 plasser skal fylles. Kilde: Interfax og The Times

Store demonstrasjoner

Oppkjøringen til lokalvalget i Moskva tok en dramatisk vending da flere titalls opposisjonelle i sommer ble nektet å stille til valg. Ifølge russiske myndigheter var det feil i signaturene de trengte for å stille til valg, mens kandidatene selv mener de er utsatt for en politisk prosess.

Utestengelsene førte til den største protestbølgen i den russiske hovedstaden på flere år. Tusenvis av demonstranter ble arrestert i det som beskrives som svært brutale reaksjoner fra politiet.

Demonstrasjonene spredte seg også til andre byer, men de var størst i Moskva.

Kampanjen, som altså ba hovedstadens innbyggere om å «stemme smart», oppsto som et alternativ da de fremste opposisjonskandidatene ble utestengt.

– Bragd

Å miste en tredjedel av setene i hovedstaden er et slag mot det mektige partiet. Særlig vekker det oppsikt at Andrej Metelskyj, leder for partilaget i Moskva, mister plassen.

Likevel beholder Forente Russland majoriteten med 25 av 45 kandidater. Kommunistpartiet får 13 stemmer, og det liberale Jabloko, et reelt opposisjonsparti, får fire plasser. Sentrum-venstrepartiet Rettferdige Russland ligger an til å få tre plasser når nesten alle stemmene er talt.

– Dette er en enorm bragd, sier Vitali Sjkljarov, en politisk analytiker som var rådgiver for Jabloko.

Han legger til at det er første gang at et reelt opposisjonspartis kandidater er blitt valgt inn i bydumaen i Moskva siden begynnelsen av 1990-tallet, ifølge NTB.

I fjor gikk også Putins favoritter på et nederlag i guvernørvalget. Populariteten til den en gang populære presidenten har gått nedover etter at en omstridt pensjonsreform ble vedtatt i fjor sommer.

Alexei Nikolsky, Reuters / NTB scanpix

– Se landet under ett

– Følg med på hva som skjer utenfor hovedstaden, mante samfunnsviter Kirill Rogov på Facebook under valget.

– Russland er ikke bare byene, skrev han.

Og mye tyder på at Forente Russland også går på nederlag ellers i landet. I Khabarovsk-regionen øst i landet, fikk regjeringspartiet kun to plasser i den regionale forsamlingen. De mistet også sin mektige stilling i Irkutsk.

Likevel er signalene fra Kreml at de er fornøyde med valget.

– Noen steder vant Forente Russland plasser, andre steder tapte de. Men ser man landet under ett, har partiet vist politisk lederskap, sier Putins talsperson Dmitrij Peskov.

Statsviter Tatjana Stanovaja kommenterer syrlig på Facebook:

«Kreml sier de har vunnet. Navalnyj sier han har vunnet. Så bra da».

Helene Skjeggestad er Aftenpostens korrespondent i Russland.

Følg hverdagen i Moskva på Snapchat: Skjeggesnap

Flere artikler fra Norges nabo i øst: