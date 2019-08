NATO-landet Tyrkia og president Recep Tayyip Erdogan kan ha blitt fristet til å kjøpe russiske kampfly.

Da Erdogan i går besøkte flymessen MAKS-2019 uten Moskva, viste Russlands president Vladimir Putin stolt frem Russlands nyeste og mest moderne jagerfly, av typen SU-57.

Flyet er et såkalt 5-generasjons jagerfly med stealth-kapasitet, altså evne til å unngå å bli oppdaget av fiendens radar.

Pavel Golovkin / AP/NTB scanpix

– Er flyene til salg

Ifølge den Kreml-tro TV-kanalen Russia 1, diskuterte de to presidentene et kjøp åpenlyst. Erdogan skal ha spurt Putin om SU-57 var på vingene. Det svarte Putin positivt på.

Deretter skal Erdogan ha spurt om SU-57 kan kjøpes.

– Ja, det kan de, svarte Putin.

– Snart, skal minister for handel og industri, Denis Manturov, ha lagt til.

Fakta: Russlands våpenindustri Russland er verdens nest største våpeneksportør, nest etter USA. Våpenindustrien er en viktig inntektskilde og gir mange arbeidsplasser. Krigen i Syria er blitt fremhevet som en god salgsplakat for russiske våpen av Vladimir Putin. Russland har solgt missilsystemet S-400 til Tyrkia. Andre NATO-land har kritisert Tyrkias kjøp. De hevder kritisk informasjon om NATOs jagerfly, og særlig det nye F-35, dermed kan havne hos russerne.

Pavel Golovkin / AP/NTB scanpix

Russland solgte rakettsystem til Tyrkia

President Erdogans interesse for de russiske kampflyene kommer samtidig med at Tyrkia er i ferd med å få levert det russiske rakettforsvarssystemet S-400.

Tyrkias kjøp av det russiske rakettsystemet er blitt gjennomført til tross fra protester fra NATO, der Tyrkia er medlem. Særlig USA har forsøkt å få Erdogan til å droppe kjøpet, uten å lykkes.

Fordi tyrkerne har kjøpt S-400-systemet, har USA valgt å kaste Tyrkia ut av F-35-programmet. F-35 kan på mange måter ses som NATOs svar på de russiske SU-57-jagerne. Det amerikanske flyet har også evnen til å unngå å bli oppdaget på radar.

Reuters/NTB scanpix

Bitter krangel mellom Tyrkia og USA

Amerikanerne og NATO har argumentert med at tyrkerne ikke kan få F-35-flyene fordi deres bruk av S-400 kan gjøre flyene sårbare overfor russerne.

Tyrkia har hevdet at de vurderte å kjøpe amerikanske Patriot-raketter, men at USA ikke ville selge systemet til Tyrkia. USA hevder dette ikke stemmer, men president Donald Trump har hevdet at den amerikanske administrasjonen under forgjengeren Barack Obama forkludret salget på en unødvendig måte.

– De ville ikke la ham kjøpe de missilene han ville ha, som var Patriot-systemet, sa Trump i juni. – Man må behandle folk på en skikkelig måte og jeg synes ikke han ble behandlet på en rettferdig måte.

Dersom USA står fast på at Tyrkia ikke skal få være med i F-35-programmet, kan Tyrkia igjen altså komme til å vende seg til Russland. Det er imidlertid ikke bekreftet om Tyrkia for alvor vurderer å kjøpe de russiske flyene.

En messen Putin pleier å besøke

Flymessen MAKS 2019 ble åpnet på tirsdag ikke langt utenfor den russiske hovedstaden Moskva. For første gang arrangeres den i samarbeid med Kina, skriver Interfax.

Vladimir Putin har gjort det til en tradisjon å delta på disse messene, som holdes annethvert år. Et særlig populært innslag for de fremmøtte journalistene, er når presidenten kjøper seg en iskrem.

Maxim Shipenkov/Reuters/NTB-scanpix

Diskuterte problemene i Syria

Under besøket i Russland diskuterte Erdogan og Putin problemene de har i Syria.

De to ble enig om en stabiliseringsavtale for Idlib for to år siden, men den urolige provinsen er i stor grad kontrollert av radikale islamistgrupper som tidligere har representert Al-Qaida i Syria.

Syrias president Bashar al-Assad har med hjelp fra russiske kampfly presset på for å erobre viktige deler av provinsen.

En av de 12 observasjonstårnene som Tyrkia har etablert i Idlib, står nå i fare for å bli angrepet av regjeringsstyrkene.

Erdogan skal ha sagt til Putin at kampene i Idlib kan skape en humanitær katastrofe og at Tyrkias sikkerhet var truet.

Putin svarte at «terroristelementer i Idlib» må «trampes ned og ødelegges», fortalte Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov ifølge Reuters.