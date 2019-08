Regjeringskollaps i Romania

Statsminister Viorica Dancila sier at hun vil forsøke å danne et nytt flertall i landets nasjonalforsamling. Det er Alliansen for liberale og demokrater (ALDE) som har trukket seg fra Dancilas regjering.

– Vi har et ansvar overfor dem som stemte på oss i 2016, og det ansvaret er å ivareta stabilitet og våre løfter, sier hun.

Men Dancilas parti har vært på gyngende grunn helt siden partiets leder i mai ble fengslet for korrupsjon, etterfulgt av et svakt resultat i EU-valget i sommer. Den rumenske opposisjonen øyner dermed et regjeringsskifte i det rumenske valget om to måneder.

– Denne regjeringens kaos viser behovet for et nyvalg, skriver leder Dacian Ciolos i opposisjonspartiet PLUS på Facebook.

Dancila har uttalt at hun vil lytte til nasjonalforsamlingens vilje dersom et mistillitsforslag mot hennes regjering går gjennom.