CNN: Senatorer som solgte aksjer rett før koronakrakket granskes

TV-stasjonen har snakket med anonyme kilder som forteller at undersøkelser er igangsatt av justisdepartementet. FBI skal allerede ha kontaktet republikaneren Richard Burr, som leder etterretningskomiteen i Senatet.

Burr har fått mye offentlig kritikk etter at det ble kjent at han og kona solgte aksjer for mellom 600.000 og 1,7 millioner dollar fra slutten av januar til midten av februar.

Opplysningene utløste mistanke om at Burr baserte seg på informasjon han fikk bak lukkede dører i Kongressen da han valgte å selge aksjene. Kort tid senere begynte det kraftige børsfallet i USA.

Selv sier Burr at han utelukkende baserte seg på offentlig tilgjengelig informasjon blant annet i mediene. Så langt er det ikke kommet fram noen bevis for at han brøt loven ved å handle aksjer på bakgrunn av innsideinformasjon.

Også andre senatorer har fått mistanke rettet mot seg etter salg og kjøp av aksjer rett før det kraftige børsfallet. CNN har ikke fått vite hvilke andre folkevalgte som nå skal granskes av justisdepartementet. Det er vanlig at aksjetransaksjoner granskes i USA når det offentlig stilles spørsmål ved om lover og regler kan ha blitt brutt.