New York har nå flere smittede enn noe annet land i verden

Det kommer frem på den oppdaterte oversikten over registrerte smittetilfeller på verdensbasis hos nettstedet Worldometers.

Tallene gjelder for New York State, og inkluderer også områdene rundt storbyen.

New York er ventet å nå smittetoppen denne helgen. Men guvernør Andrew Cuomo utelukker ikke at det kan komme en ny bølge, dersom tiltakene lettes for raskt. Det melder New York Times.

Mens smittetallene har økt med om lag 10.000 det siste døgnet, fra 170.812 til 180.458, er tallene for sykehusinnleggelser og intensivpasienter relativt stabile.

Antall sykehuspasienter økte med 85 personer fra 18.569 til 18.654. Antall intensivpasienter økte med 101 personer, fra 4908 på fredag til 5009 på lørdag.

New York-ordfører vil holde skolene stengt til september

Ordfører Bill de Blasio vil holde New York-skolene stengt resten av semesteret. Dermed er det en sjanse for at det ikke blir normal drift før i september. De offentlige skolene i New York har 1,1 millioner elever.

De Blasio kom med utspillet lørdag. Uttalelsen ble imidlertid raskt tatt opp av delstatens guvernør Andrew Cuomo. Guvernøren understreket at videre stengning vil være hans avgjørelse.

– Jeg skjønner ordførerens synspunkt, som er stengning ut juni. Det kan hende det blir slik, men vi må koordinere dette med andre lokaliteter, sa Cuomo, med henvisning til de bynære områdene utenfor New York.

På spørsmål om de motstridende meldingene fra ordføreren og guvernøren svarte Cuomo:

– Vi har nettopp klargjort dette. Det blir ikke avgjort i løpet av de nærmeste dagene fordi vi ennå ikke vet.

De Blasio og Cuomo regnes ikke for å gå godt overens. Også under pandemien har de hatt problemer med å holde en samlet front.

Skolebygningene i byen ble stengt 16. mars som et tiltak for å forsøke å bremse spredningen av koronaviruset, som har rammet byen hardt.

En stor innsats for å få i gang undervisning på nett har hatt vekslende hell i byen, der mange familier med lav inntekt mangler god internettforbindelse.

Mark Lennihan / AP

Ordføreren nølte først om stenging. Nå vil han forlenge.

De Blasio skrøt av lærernes innsats for å holde fjernundervisningen i gang, som han kalte heroisk.

– Våre lærere fikk i oppgave å lære en helt ny måte å undervise på. De hadde en uke på å gjøre om alt og begynne med fjernundervisning, undervisning på nett, og få alt til å fungere, sier han.

De Blasio nølte først med å stenge skolene da de første koronatilfellene ble meldt. Han begrunnet det med at han fryktet at helsearbeidere ville måtte holde seg hjemme for å ta seg av barna. I tillegg var han bekymret over at hundretusenvis av fattige elever måtte gå sultne uten de gratis skolemåltidene.

Flere amerikanske delstater har stengt skolene resten av semesteret, blant andre Virigina og Pennsylvania.

Lørdag er det registrert over 520.000 koronavirussmittede i USA. Det er registrert omkring 20.000 dødsfall.