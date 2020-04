Stockholm ligger langt over det globale gjennomsnittet for hvor mange som har hatt covid-19. Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere sagt at bare noen få prosent av jordens befolkning er smittet.

Flere studier viser at så mange som 600.000 stockholmere kan være smittet innen første mai. Det betyr over 30 prosent av befolkningen i den svenske hovedstadsregionen.

Tirsdag ettermiddag presenterte det svenske folkehelseinstituttet en ny rapport som bekreftet tidligere antagelser. De har laget en matematisk modell for smittespredning som viser at i Stockholm er flere smittet enn mange andre steder.

Men hele 99 prosent av de smittede vet ikke engang at de er eller har vært smittet.

– Det tallet overrasker, sier Lisa Brouwers, som er analysesjef hos Folkhälsomyndigheten til SVT.

Bekrefter tidligere beregninger

Den nye studien bekrefter en studie som ble lagt frem i helgen. Tom Britton, professor i matematisk statistikk, mener at omkring 30 prosent av innbyggerne i Stockholms-regionen allerede er smittet av viruset.

Sverige har ikke i samme grad som andre mange andre land gått til full nedstenging som følge av koronaviruset.

Tidligere svensk statsepidemiolog og nå WHO-rådgiver Johan Giesecke mener at Sverige kan begynne å lette på sine koronarestriksjoner i slutten av mai. Men understreker at det må skje gradvis.

Sverige har valgt en noe annen strategi enn de fleste andre land og både fått ris og ros for det.

Ros fra Oxford

Oxford-professor Carl Heneghan roser Sverige for at de har «holdt roen» og unngått dommedagsscenario under koronakrisen, skriver NTB.

Epidemiologen bruker Sverige som eksempel på et land som har gjort det riktige, når han forklarer hvordan Storbritannia har håndtert krisen feil, skriver The Daily Mail.

Heneghan sammenligner blant annet døds- og smitteraten i Sverige og Storbritannia, hvor tallene er langt mer dystre i Storbritannia. Der er 182 personer per 100.000 innbyggere smittet, og dødsraten er på 24 per 100.000 innbyggere.

Til sammenligning blir 140 svensker per 100.000 innbyggere smittet, og dødsraten er på 15 per 100.000 innbyggere – til nå.

Men det understrekes fra WHO at i alle land er det betydelige mørketall.

Mer enn 1700 døde

De siste tallene fra Sverige viser at det er 15.322 bekreftede tilfeller, 545 av disse er rapportert det siste døgnet. 1158 er på sykehus, 185 nye dødsfall er rapportert siste døgn og hittil er 1765 mennesker døde som følge av koronaviruset.

Fortsatt er det slik at omkring halvparten av alle smittede befinner seg i Stockholms-regionen.

Assisterende statsepidemiolog Anders Wallensten sier at tallene nå taler for at Sverige har nådd en topp den 15. april og at antall smittede flater ut. Men om en uke vil hver tredje stockholmer være smittet.